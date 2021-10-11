【工作過勞】AGA疑肺部不適入院 環球代報平安：好快冇事 娛樂 20:58 2021/10/11 分享： 熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ AGA不適入院。 唱作人江海迦（AGA）昨晚在IG上載一張身處醫院的相，留言正在醫院，令不少粉絲感擔心。 AGA上載在醫院照片，留言：「Back at the emergency again for the second time this week, Not fun.」大意是她再次要看急症，已是今個星期第二次，並感到一點不好過。 AGA近期連出兩首歌，忙於宣傳的她，或者捱出病來，有關AGA入院一事，環球唱片公司回覆：「AGA今天有好轉，好快冇事，謝謝大家關心。 同場加映：鍾柔美＋冼靖峰訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【理性與任性之間】周國賢任AGA新歌MV男主角 江海迦被讚演技大躍進 15:46 2021/09/02 【理性與任性之間】周國賢任AGA新歌MV男主角 江海迦被讚演技大躍進 【HERE & THERE演唱會】AGA+Dear Jane加碼Encore 楊洛婷帶囡囡與Tim握手打氣 00:30 2021/08/29 【HERE & THERE演唱會】AGA+Dear Jane加碼Encore 楊洛婷帶囡囡與Tim握手打氣 【聲夢傳奇】決賽炎明熹奪冠收視報捷 TVB火速啟動第二季《聲夢》 15:38 2021/07/20 【聲夢傳奇】決賽炎明熹奪冠收視報捷 TVB火速啟動第二季《聲夢》 你可能感興趣 【理性與任性之間】周國賢任AGA新歌MV男主角 江海迦被讚演技大躍進 15:46 2021/09/02 【理性與任性之間】周國賢任AGA新歌MV男主角 江海迦被讚演技大躍進 【HERE & THERE演唱會】AGA+Dear Jane加碼Encore 楊洛婷帶囡囡與Tim握手打氣 00:30 2021/08/29 【HERE & THERE演唱會】AGA+Dear Jane加碼Encore 楊洛婷帶囡囡與Tim握手打氣 【聲夢傳奇】決賽炎明熹奪冠收視報捷 TVB火速啟動第二季《聲夢》 15:38 2021/07/20 【聲夢傳奇】決賽炎明熹奪冠收視報捷 TVB火速啟動第二季《聲夢》 江海迦 歌手 環球唱片