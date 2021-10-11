【工作過勞】AGA疑肺部不適入院　環球代報平安：好快冇事

▲ AGA不適入院。

唱作人江海迦（AGA）昨晚在IG上載一張身處醫院的相，留言正在醫院，令不少粉絲感擔心。

AGA上載在醫院照片，留言：「Back at the emergency again for the second time this week, Not fun.」大意是她再次要看急症，已是今個星期第二次，並感到一點不好過。

AGA近期連出兩首歌，忙於宣傳的她，或者捱出病來，有關AGA入院一事，環球唱片公司回覆：「AGA今天有好轉，好快冇事，謝謝大家關心。

同場加映：鍾柔美＋冼靖峰訪問