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【工作過勞】AGA疑肺部不適入院　環球代報平安：好快冇事

娛樂 20:58 2021/10/11

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AGA不適入院。

唱作人江海迦（AGA）昨晚在IG上載一張身處醫院的相，留言正在醫院，令不少粉絲感擔心。

AGA上載在醫院照片，留言：「Back at the emergency again for the second time this week, Not fun.」大意是她再次要看急症，已是今個星期第二次，並感到一點不好過。

AGA近期連出兩首歌，忙於宣傳的她，或者捱出病來，有關AGA入院一事，環球唱片公司回覆：「AGA今天有好轉，好快冇事，謝謝大家關心。

同場加映：鍾柔美＋冼靖峰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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