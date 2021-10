【工作過勞】AGA疑肺部不適入院　環球代報平安：好快冇事

▲ AGA不適入院。

唱作人江海迦(AGA)昨晚在IG上載一張身處醫院的相,留言正在醫院,令不少粉絲感擔心。

AGA上載在醫院照片,留言:「Back at the emergency again for the second time this week, Not fun.」大意是她再次要看急症,已是今個星期第二次,並感到一點不好過。

AGA近期連出兩首歌,忙於宣傳的她,或者捱出病來,有關AGA入院一事,環球唱片公司回覆:「AGA今天有好轉,好快冇事,謝謝大家關心。

