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【風暴消息】「圓規」襲港天文台直掛三號波　台長親身解說跳過一號波原因

社會 17:20 2021/10/11

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天文台台長鄭楚明。（陳國峰攝）

熱帶風暴「獅子山」上周末襲港，為本港帶來狂風暴雨。另一熱帶風暴「圓規」來勢洶洶，勢必為港帶來另一場狂風暴雨。天文台台長鄭楚明今日（11日）預告「掛波」，指「圓規」進入本港800公里範圍便會直接發出三號強風信號。

與「獅子山」一樣再次未發一號信號便預告直接掛三號強風信號，鄭楚明解釋「圓規」環流大，移動速度快，加上東北季候風出現「共同效應」，令風力有所增強。

高級科學主任李子祥則指，「圓規」與與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強，本港明日稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，預料將會在今晚至明日初時最接近本港，分地區風力可能達到烈風程度。

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記者：曾卓鋒

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