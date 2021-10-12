【脊髓損傷】機械腳助全癱患者拾回尊嚴走出一步　參與接力賽走入社區　

▲ 港大星期六將舉辦機械腳接力賽，昐可做到「走進社區」。（陳永康攝）

脊髓損傷病人能再次站起來，甚至用腳走路對他們而言或是一個奢侈的願望。4位嘗試過「復康機械腳」的傷健人士，將參加港大舉辦的「機械腳接力賽」 ，希望告訴同路人，重新用腳站起來並不再是一個奢望。

有參加者表示，機械腳能讓他真實感受到是由腳帶動，不再是依靠上肢的力量。另一位參加者前包山王黎志偉更透露，前想把機械腳帶回家的願望，有望在未來2、3個月內實現。

4位參加者分別是嚴楚碧、李香江、丁海祥及黎志偉，他們都是受脊髓損傷而造成殘障之苦。不過，在2018年他們有機會嘗試到「復康機械腳」的治療下，感覺到有望重新站起的新希望，甚至可以利用機械腳步行。4位參加者均表示，機械腳是在坐在輪椅或躺在床上之間，提供了一個新選擇。

▲ 黎志偉透露未來數月內有望實現購買機械腳的目標。（陳永康攝）

有「包山王」之稱的知名攀石教練黎志偉是接力賽的參加者之一，早前坐著輪椅憑雙手攻上的獅子山，其後表示下個目標是買一副機械腳，他透露這個目標即將在未來數月內實現。

擁有一副自用的機械腳並非一件易事，即使有錢亦未必能購買得到。黎志偉解釋，就如考駕駛執照般同樣需要上課學習使用機械腳，他自己就已經學習超過60小時，其後需要與醫生見面評估及進行考試。經過重重難關後，還需要由研發機械腳的廠商認證，才可獲得一副機械腳。黎志偉表示已經進入最後階段，有信心可以通過考試。

黎志偉回憶第一次接觸機械腳：「初時係唔記得咗點行。」現時，可以使用機械腳行走半小時，他直言：

係好辛苦，不過正面啲諗啫係已經做咗好運動。

黎志偉指自己已經嘗試過在馬路上行走，他表示要行得「好聰明」，因為香港道路會有很多「暗斜」、坑渠蓋，行走時要十分注意。

這種種訓練既困難又辛苦，但黎志偉認為值得：

拎到之後我諗我應該會去行吓沙灘，好似正常人咁行吓，隻機械腳係自己去邊、整污糟都唔怕

黎志偉明言知道如常人行數小時是不可能，但多出可以「行」這個選擇很重要。

▲ 李香江指機械腳除了用程序協助，自己亦可使用臀部的力量，比從前輕鬆了不少。（陳永康攝）

參加者之一特區政府康復諮詢委員會委員李香江由4歲開始就患上小兒麻痺症，不過他表示自己仍然可以用兩支拐杖行走，他自己熱愛戶外運動，而且上肢力量很強。李香江回憶起當年在加拿大騎馬，那匹馬因不熟悉殘疾人，誤會了一些訊號，一直向前跑，他可以用手一直拉着牠，保持自己穩定。

可惜一切在一次意外後就改變了，李香江在幾年前意外受傷，當時只剩下一隻右手能動。近乎全身癱瘓的情況，以傳統的治療已是不可能再次行走，而機械腳就為李香江帶來新希望。在機械腳的輔助及治療下，李香江現在能站立1小時，相比從前的傳統協助他每走20米就要休息而言，耐力的提升是不可相比的。李香江指，機械腳除了用程序協助，自己亦可使用臀部的力量，相比之前全依靠上肢力輕鬆了不少。

李香江更表示，因使用機械腳能進行更多的活動治療，他第一個感覺就是腸胃變好，併發症都有改善。李香江認為機械腳令他重拾從前的尊嚴，最基本自己能站起來與人面對面對話。李香江說，訓練雖苦但值得：

雖然行到出唒汗，但真係好開心，腸胃好咗好多，每次行完都要拉返緊皮帶。

港大舉辦的「機械腳接力賽」將會在10月16日下午舉辦，屆時更會在港大醫學院矯形及創傷外科學系社交平台進行現場直播。是次活動希望可以推廣機械腳讓大眾認識，做到「走進社區」，同時籌募捐贈提升服務、增加購買機械腳。

日期：10月16日（星期六）

時間：上午10時半至中午12時

接力賽地點：

第1站：香港大學百周年校園

第2站：麥理浩復康院

第3站：醫院管理局社區復康中心

第4站：香港大學何鴻燊體育中心

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記者：李榮忠