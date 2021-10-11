【海洋公園】「哈囉喂」3大景點曝光　園方指三號風球下按天氣狀況開放

▲ 園方今安排傳媒參觀其中三個「哈囉喂」景點，包括「屍人大婚」、「老大街尋兇」及「屍襲逃亡」。（林宇翔攝）

海洋公園早前宣布今年「哈囉喂」將不設鬼屋，以開放式互動遊戲取代，門票劃分普通門票及追加門票，基本入場費成人為360元，12歲以下小童為195元，另加280元可額外遊玩山上3個景點，園方今（11日）公布3個景點。

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園方今安排傳媒參觀其中三個「哈囉喂」景點，包括「屍人大婚」、「老大街尋兇」及「屍襲逃亡」。當中「屍襲逃亡」屬於追加門票其中一項活動，參與者須獨自入場尋找血清飲品，過程中需避免腰纏雙帶被喪屍奪走，否則最終須接受大懲罰，惟懲罰的內容仍有待公布，整個遊樂體驗需時15至20分鐘，參加者沿途可「打卡」留念。

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至於「屍人大婚」屬於表演項目，園方安排一眾飾演鬼魂的表演者合演一場冥婚儀式，過程中會邀請觀眾一同玩遊戲；「老大街尋兇」則需要入園人士調查一宗謀殺案，於老大街不同的攤檔查找線索，每晚定點設有三場揭曉真兇的表演，分別設於5時45分、7時15分及8時45分。

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園方指，三個追加項目設於園內半開放式的有蓋建築，內置布景及擺設，以便鮮風流通，有別於以往由零開始搭建鬼屋。至於強烈熱帶風暴「圓規」逐漸逼近本港，園方稱，八號風球下公園會暫停開放，三號風球下會根據實際天氣情況而決定施設開放與否，呼籲市民留意園方網頁和社交平台最新消息。

今年海洋公園將「哈囉喂」門票劃分普通門票及追加門票，普通門票即基本入場費，成人為360元、3至11歲小童則為195 元，惟要暢玩山上3個重要景點包括「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」，成人及小童均需另加280元，即分別合共640元及475元，當中成人票價較前年正價門票498元大增近3成，園方會為購買追加門票的遊客會以手帶識別。

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記者：陳麗娜