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【風暴消息】澳門正懸掛一號風球　澳門氣象局料明晚八號風球可能性較高

社會 21:49 2021/10/11

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澳門正懸掛一號風球，澳門氣象局料懸掛八號風球可能性較高。

強烈熱帶風暴「圓規」逐漸增強，澳門現時已懸掛一號風球。澳門地球物理暨氣象局預料，在12日凌晨至早上懸掛三號風球可能性高，12日晚間至13日清晨懸掛八號風球較高。

澳門地球物理暨氣象局預料表示，強烈熱帶風暴「圓規」未來一兩日將繼續增強，橫過南海北部，星期三凌晨至早上最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。

隨著「圓規」接近，且與東北季風共同影響下，星期二起澳門風力將會進一步增強，至晚上及星期三澳門天氣轉趨不穩定，間中有大雨及雷暴，最大風力有機會達至8級及有陣風。同時，受風暴潮叠加天文潮影響，預料星期三凌晨低窪地區有機會出現水浸，水浸高度為0.5米以下。

（澳門地球物理暨氣象局圖片）

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記者：李榮忠

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