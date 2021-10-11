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【掏空超市】圓規料明晚迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】

社會 22:06 2021/10/11

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將軍澳中心Market Place鮮肉貨架被人一掃而空。（黃悅晴攝）

強烈熱帶風暴圓規預測今晚（11日）進入香港800公里範圍內，天文台已預告屆時會直接掛三號波，料周二下午開始天氣轉壞。風暴迫近，多區市民於超市搶購糧食，其中將軍澳區多間超市的新鮮糧食貨架，已經被清空。

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TOPick記者到訪將軍澳中心一間超市，發現大量新鮮食品快要被人掃清，多數人也搶購鮮肉、麵包、蔬菜及杯麵等食物。從網上圖片可見，區內多間超市大排長龍付錢，部分貨架全空，未及補貨。

天文台預測，本港明晚風力將顯著增強，或需改發8號風球，圓規星期三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可達烈風程度，廣泛地區可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨，會在本周後期繼續影響廣東沿岸。

教育局就提醒家長，如遇惡劣天氣，可按情況決定子女應否上學，學生不會受到學校處分。假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障其子女安全，家長便應讓子女留在家中。

氣象專家梁榮武分析，圓規風力或較獅子山強，亦更近香港，移動快影響時間相對短。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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