【珍惜生命】博愛醫院女職員身亡　身旁發現一枝曾使用過針筒

▲ 博愛醫院女職員身亡，身旁發現一枝曾使用過針筒。（資料圖片）

今日（11日）清晨6時許，博愛醫院內科及老人科病房一名職員在巡視病房期間，發現一名女病人在病床上不省人事，隨即通知醫護人員進行搶救。病人在早上約8時40分證實不治。院方在病人身旁發現已開封的針筒，於是就事件報警，而個案亦已轉交死因裁判官跟進。

博愛醫院發言人表示，該名病人是新界西醫院聯網職員，聯網對事件感到十分難過，向其家屬致以深切慰問及提供所需協助。博愛醫院會全力配合警方調查，亦已透過早前事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。

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記者：李榮忠