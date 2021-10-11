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【院內死亡】博愛醫院麻醉科醫生身亡　身旁發現一枝曾使用過針筒

社會 22:50 2021/10/11

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博愛醫院女職員身亡，身旁發現一枝曾使用過針筒。

今日（11日）清晨6時許，博愛醫院內科及老人科病房一名職員在巡視病房期間，發現一名女病人在病床上不省人事，隨即通知醫護人員進行搶救。病人在早上約8時40分證實不治。院方在病人身旁發現已開封的針筒，於是就事件報警，而個案亦已轉交死因裁判官跟進。

博愛醫院發言人表示，該名病人是新界西醫院聯網職員，聯網對事件感到十分難過，向其家屬致以深切慰問及提供所需協助。博愛醫院會全力配合警方調查，亦已透過早前事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

家庭台最新影片：

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：李榮忠

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