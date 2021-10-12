【脊髓損傷】香港街道多暗斜渠蓋　港大昐能研發適合香港人的機械腳

▲ 港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍。（圖右）（陳國峰攝）

港大醫學院矯形及創傷外科學系在2018年引入「復康機械腳」進港後，一直致力協助脊椎受傷的病人重新起步，至今已有超過1000人次嘗試機械腳。學系感到鼓舞有社區中心開始引入機械腳，學系更表示希望研發一套適合亞洲人、香港人的機械腳。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍指，脊髓損傷有分創傷性及非創傷性或疾病性，根據醫管局資料創傷性脊髓損傷每年大約新增200例，非創傷性脊髓損傷雖然未有數據，但遠比創傷性多。

脊髓損傷病人除癱瘓外，還需要面對不同的併發症，例如肌肉萎縮、腸道蠕動、呼吸困難等。故此復康治療涉及複雜的程序，包括肌肉鍛煉、行動技巧及活動姿勢等。

港大在2018年引入「復康機械腳」，脊癱病人把機械腳穿在腳部至腰間，並配合電腦程式，輔助站立、步行及進行重點復康訓練，至今已有超過1000人次嘗試機械腳復康治療。

機械腳與傳統支架最大的分別是對病人體力上的需求，傳統支架在體力上要求較高，很依賴病人自己上肢的力量。而機械腳是病人自身力量聯同電腦軟件的控制，相比之下使用機械腳的病人可以進行的運動量是大很多。使用機械腳的病人可以感受到腳部與臀部的運動，不再是全靠上肢力量支撐。

高日藍表示，他們希望研發一套更符合香港人的機械腳技術。研究團隊聽取了不同用家的意見，發現香港的道路設計上與研發機械腳的國家不同，香港街道有不少「暗斜」位，街邊亦有不少坑渠蓋，故此昐能研發能適用香港街道的機械腳。

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記者：李榮忠