【國旗國徽法】明年起每個上課日須升旗　學校將安排培訓　免教職員憂「升錯旗」失去工作

▲ 2022年1月1日起，中小學須於每個上課日、元旦日、7.1及10.1升掛國旗。（資料圖片）

教育局今日（11日）就學校升掛國旗區旗及舉行升國旗儀式發出指引，由2022年1月1日起，中小學須於每個上課日、元旦日、7.1及10.1升掛國旗，如遇停課，倘有教職員回校便仍須升旗；包括奏唱國歌環節的升國旗儀式，則須每周舉行，並在上述3個日子當日或前、後上課日舉行。

有小學校長表示，新安排或會令負責升旗的教職員增加壓力，擔心「升錯旗」致失去工作，故校方會安排相關人員受訓、添置額外國旗及旗桿等。

倘遇全校停課亦須升旗 如遇惡劣天氣倡到室內升旗

隨著《2021年國旗及國徽（修訂）條例》於上周五（8日）刊憲生效，教育局局長須就將國旗及國徽納入中小學教育發出指示，局方今向全港學校發出指引，明年1月1日開始，中小學必須於每個上課日、元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立紀念日（7月1日）及國慶日（10月1日）升掛國旗，學校如有足夠旗桿，應同時升掛區旗；學校亦須每周舉行1次升國旗儀式，並於上述3個指定日子或其前或後的上課日舉行升國旗儀式，儀式中須奏唱國歌；局方亦「強烈建議」學校在畢業禮、水運會及陸運會等重要日子和特別場合舉行升國旗儀式。

措施亦涵蓋國際學校及其他提供非本地課程的私立中小學，教育局鼓勵國際學校按實際情況執行相關指引，幼稚園則應考慮校舍空間及設施等，在條件許可下盡可能參照中小學的規定升旗。教育局昨亦致函專上院校，提醒在《條例》下，須參照教育局局長向中小學發出的指示，處理升旗事宜。

局方指，如遇傳染病爆發等情況需全校暫停面授課堂，倘學校仍開放及有職員回校執行職務，學校應繼續安排升掛國旗，並於復課後才恢復每周升國旗儀式；倘仍有部分級別學生回校上課，則須如常升旗。如遇惡劣天氣，例如熱帶氣旋或持續大雨，倘學校的固定旗桿設於室外，為維護國旗尊嚴及基於安全考慮，則可不升掛國旗，局方亦鼓勵學校購置可移動式旗桿，在惡劣天氣下於室內升旗。

如學生有「不恰當行為」須即時制止 並予以輔導跟進

指引亦指，如有學生做出不恰當行為，影響升旗儀式進行，校方應即時要求該學生停止有關行為，如有需要可先行把學生帶離活動現場，以讓儀式繼續莊嚴舉行，學校亦予以輔導和跟進，以期讓學生作出改善。

有小學校長表示，以往學校一般在7.1、10.1等日子後的上課日補辦升旗儀式，新指引下學校須安排額外人手在上述公眾假期回校升降旗，相關工友或教師或會擔心「升錯旗」，例如國旗、區旗高低不符規格，或誤將國旗倒掛，恐導致「工都無埋」，校方亦擔心在假期升旗，難即時監察有否出錯。

不過，他指幸今次的新措施並非即時實施，距離明年生效尚有數月時間，相信學校有足夠時間，安排相關人員接受升旗培訓、添置後備國旗及旗桿等。

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記者：馮琪雅