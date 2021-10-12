【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】

▲ 圓規凌晨最接近香港，8號風球至少明早日出前維持。

本港受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台在10月12日凌晨12時40分發出三號強風信號，並在下午5時20分改發八號東北烈風或暴風信號，預料圓規會在未來一兩日橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，接近周末該區天氣稍為好轉。預料另一股東北季候風會在周末期間至下週初為華南帶來乾燥及稍涼的天氣。

【17:30】

在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風至烈風程度偏北風。圓規的外圍雨帶亦影響廣東東部。

按照現時預測路徑，圓規會在明日（10月13日）凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過。八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。市民明早請留意最新天氣報告。

8號颱風下，市民提早下班趕回家及超市的情況。

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風球下石澳仍然有情侶在海邊拍照及不少滑浪人士。

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【17:20】

天文台在下午5時20分發出發出八號東北烈風或暴風信號，本港風勢將會增強，預料本港平均風速每小時63公里或以上。

在下午5時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約470公里，即在北緯18.8度，東經116.7度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

【16:45】

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時79、64及53公里，最高陣風分別為每小時95、77及78公里。

【15:23】

天文台宣布會在今天（12日）下午5時20分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

【14:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午3時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約500公里，即在北緯18.8度，東經117.2度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

【14:00】

強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約510公里，隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強。

【13:20】天文台：在下午四時至六時考慮發出八號烈風或暴風信號

隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強，天文台會在下午四時至六時考慮發出八號烈風或暴風信號。

【13:00】

在下午1時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約530公里，即在北緯18.8度，東經117.7度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶

【11:45】

在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強，天文台會在下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號，所有學校今日停課。

【10:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午11時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約580公里，即在北緯18.7度，東經118.2度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部。

天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

【09:45】

三號強風信號，現正生效。



過去數小時，圓規逐漸靠近廣東沿岸。在其與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早及下午初時維持。預料圓規的外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

【08:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午9時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約610公里，即在北緯18.7度，東經118.6度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部。

隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

【07:45】

三號強風信號，現正生效。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早及下午初時維持。

隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

【01:00】

強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早（12日）維持。

【00:40】天文台：發出三號強風信號

凌晨12時40分發出天三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:00】

按照現時預測路徑，圓規即將進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

▲ 圓規衛星雲圖。（天文台圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組