【圓規風球】天文台：三號強風信號在早上維持【不斷更新】

▲ 預料受圓規及東北季候風的共同影響，未來一兩日廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。

本港受熱帶氣旋圓規影響，天文台在（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，預料圓規會在未來一兩日橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，接近周末該區天氣稍為好轉。預料另一股東北季候風會在周末期間至下週初為華南帶來乾燥及稍涼的天氣。

【01:00】

強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早（12日）維持。

【00:40】天文台：發出三號強風信號

凌晨12時40分發出天三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:00】

按照現時預測路徑，圓規即將進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

▲ 圓規衛星雲圖。（天文台圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組