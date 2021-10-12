  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 01:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圓規風球】天文台：三號強風信號在早上維持【不斷更新】

社會 01:06 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

預料受圓規及東北季候風的共同影響，未來一兩日廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。

本港受熱帶氣旋圓規影響，天文台在（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，預料圓規會在未來一兩日橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，接近周末該區天氣稍為好轉。預料另一股東北季候風會在周末期間至下週初為華南帶來乾燥及稍涼的天氣。

【01:00】

強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早（12日）維持。

【00:40】天文台：發出三號強風信號

凌晨12時40分發出天三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:00】

按照現時預測路徑，圓規即將進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

圓規衛星雲圖。（天文台圖片）

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組

 

相關文章

【天氣預測】鄭楚明承認天文台預測及訊息發布並不理想 　對上周五意外感難過
17:19 2021/10/11
【天氣預測】鄭楚明承認天文台預測及訊息發布並不理想 　對上周五意外感難過
【掏空超市】圓規料明晚迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
22:06 2021/10/11
【掏空超市】圓規料明晚迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
【風暴消息】澳門正懸掛一號風球　澳門氣象局料明晚八號風球可能性較高
21:49 2021/10/11
【風暴消息】澳門正懸掛一號風球　澳門氣象局料明晚八號風球可能性較高

你可能感興趣

【天氣預測】鄭楚明承認天文台預測及訊息發布並不理想 　對上周五意外感難過
17:19 2021/10/11
【天氣預測】鄭楚明承認天文台預測及訊息發布並不理想 　對上周五意外感難過
【掏空超市】圓規料明晚迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
22:06 2021/10/11
【掏空超市】圓規料明晚迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
【風暴消息】澳門正懸掛一號風球　澳門氣象局料明晚八號風球可能性較高
21:49 2021/10/11
【風暴消息】澳門正懸掛一號風球　澳門氣象局料明晚八號風球可能性較高
南中國海 肺炎 天氣 香港 暴雨 天文台

最高瀏覽

【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
17:30 2021/10/10
【颱風的士】商台DJ打風搭的士聽見「廿蚊啦」即上車　以為遇良心司機結局神反轉
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
22:58 2021/10/11
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】