【強制檢測】超級一號貨站Ｍ層員工休息室納強檢　7幼稚園5小學列名單【一文看清強檢清單】

▲ 超級一號貨站Ｍ層員工休息室納強檢。資料圖片

鑑於上周五一宗本地確診個案於病毒潛伏期間，曾到訪機場貨運站員工休息室，當中一個微波爐手柄採集的環境樣本被驗出新冠病毒呈陽性，政府深夜發出強制檢測公告，要求任何在9月30日至10月11日期間曾身處香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於10月13日或之前接受檢測。

為謹慎起見，即使10月9日至10月11日期間已進行檢測或已經完成新冠疫苗接種的人士，亦須遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。涉及7間幼稚園及5間小學，任何在 9月28日至10月11日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於10月13日或之前接受檢測。

12間強檢學校名單如下--

幼稚園及幼兒中心：

(1) 仁濟醫院九龍崇德社幼稚園/幼兒中心 -- 青衣長亨邨亨業樓地下 B 翼及 A 翼部份

(2) 仁濟醫院明德幼稚園 -- 天水圍天恒邨第一座恒健樓地下 B 及 C 翼

(3) 沙田靈光幼兒學校 -- 沙田廣源邨廣柏樓地下

(4) 九龍靈糧堂幼兒園 -- 九龍城嘉林邊道 1 號 4 樓及 5 樓

(5) 耀榮中英文幼稚園 -- 馬鞍山耀安邨耀榮樓地下

(6) 香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園 -- 葵涌和宜合道 22 號 3 樓(部份)

(7) 基督教香港信義會祥華幼稚園(正校) -- 粉嶺祥華邨祥豐樓地下 101-108 室及 113-115 室

小學：

(1) 仁愛堂劉皇發夫人小學一年級 -- 屯門安定邨屋邨小學第六校舍

(2) 路德會聖馬太學校(秀茂坪)五年級 -- 秀茂坪秀明道 123 號

(3) 十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級 -- 天水圍天城路 22 號

(4) 嘉諾撒聖家學校三年級 -- 九龍城聯合道 102 號

(5) 五邑鄒振猷學校一年級 -- 屯門蝴蝶邨兆山苑

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責任編輯 李志強



