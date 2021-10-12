  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 12:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圓規風球】一文看清颱風下交通安排　運輸署宣布多條快速公路限速每小時50公里

社會 12:39 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港受強烈熱帶風暴圓規影響，運輸署宣布部分渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。（新渡輪提供圖片）

本港受強烈熱帶風暴圓規影響，天文台在（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，並會在下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號，所有學校今日停課，TOPick整合天氣不穩下的交通安排。

【12:08】

運輸署宣布，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里，呼籲市民留意電台或電視廣播的最新交通消息，以及現場的交通標誌。

【11:56】

由於強風，運輸署宣布港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制，由每小時100公里降至每小時50公里；及慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50公里。

【11:10】

海事處宣布，位於新油麻地的避風塘，現已告滿，請本地船隻使用其他避風塘。

【10:30】

昂坪360宣布由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【08:30】

運輸署宣布，往來屯門－東涌－沙螺灣－大澳渡輪服務已經停航，而往來愉景灣及梅窩的渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。

另外，香港領港會公司表示因熱帶氣旋關係，將會由今日（12日）上午11時起暫停。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【海洋公園】「哈囉喂」3大景點曝光　園方指三號風球下按天氣狀況開放
21:44 2021/10/11
【海洋公園】「哈囉喂」3大景點曝光　園方指三號風球下按天氣狀況開放
【掏空超市】圓規迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
22:06 2021/10/11
【掏空超市】圓規迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
【圓規風球】天文台：下午4時至6時考慮發八號烈風或暴風信號　 所有學校停課【不斷更新】
今日 12:48
【圓規風球】天文台：下午4時至6時考慮發八號烈風或暴風信號　 所有學校停課【不斷更新】
【強制檢測】超級一號貨站Ｍ層員工休息室納強檢　7幼稚園5小學列名單【一文看清強檢清單】
今日 00:28
【強制檢測】超級一號貨站Ｍ層員工休息室納強檢　7幼稚園5小學列名單【一文看清強檢清單】

你可能感興趣

【海洋公園】「哈囉喂」3大景點曝光　園方指三號風球下按天氣狀況開放
21:44 2021/10/11
【海洋公園】「哈囉喂」3大景點曝光　園方指三號風球下按天氣狀況開放
【掏空超市】圓規迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
22:06 2021/10/11
【掏空超市】圓規迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
【圓規風球】天文台：下午4時至6時考慮發八號烈風或暴風信號　 所有學校停課【不斷更新】
今日 12:48
【圓規風球】天文台：下午4時至6時考慮發八號烈風或暴風信號　 所有學校停課【不斷更新】
颱風 經濟 香港 運輸 天文台 東涌 渡輪

最高瀏覽

【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
22:58 2021/10/11
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
16:14 2021/10/11
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子