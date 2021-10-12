【圓規風球】一文看清颱風下交通安排　運輸署宣布多條快速公路限速每小時50公里

▲ 本港受強烈熱帶風暴圓規影響，運輸署宣布部分渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。（新渡輪提供圖片）

本港受強烈熱帶風暴圓規影響，天文台在（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，並會在下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號，所有學校今日停課，TOPick整合天氣不穩下的交通安排。

【12:08】

運輸署宣布，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里，呼籲市民留意電台或電視廣播的最新交通消息，以及現場的交通標誌。

【11:56】

由於強風，運輸署宣布港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制，由每小時100公里降至每小時50公里；及慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50公里。

【11:10】

海事處宣布，位於新油麻地的避風塘，現已告滿，請本地船隻使用其他避風塘。

【10:30】

昂坪360宣布由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【08:30】

運輸署宣布，往來屯門－東涌－沙螺灣－大澳渡輪服務已經停航，而往來愉景灣及梅窩的渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。

另外，香港領港會公司表示因熱帶氣旋關係，將會由今日（12日）上午11時起暫停。

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責任編輯：余思嵐