【打風交通】九巴尾班車8時陸續開出 一文看清最新風暴交通安排
本港受強烈熱帶風暴圓規影響，天文台今午（12日）已經發出八號風球，所有學校停課，TOPick整合天氣不穩下的交通安排。
即睇各區交通情況
【20:30】
港鐵現時繼續維持有限度服務，各綫班次如下：
荃灣綫 10分鐘一班車
觀塘綫 10分鐘一班車
港島綫 10分鐘一班車
南港島綫 10分鐘一班車
將軍澳綫 來往北角站和寶琳站10分鐘一班車；來往調景嶺站和康城站10分鐘一班車
東涌綫 10分鐘一班車
迪士尼綫 20分鐘一班車
機場快綫 30分鐘一班車
東鐵綫 來往紅磡站至上水站8-10分鐘一班車
屯馬綫 8-10分鐘一班車
輕鐵 10-20分鐘一班車
港鐵巴士 暫停服務
【20:00】
九巴宣布，九巴及龍運日間路線 ，大部分日間路線尾班車將於晚上8時開出，乘客可使用APP1933參考各線開出及到站時間 。只有龍運S1及S64維持有限度服務。
另外，九巴及龍運所有通宵路線今晚暫停。
【19:20】
港鐵宣布列車維持有限度服務，各綫班次如下：
荃灣綫 5分鐘一班車
觀塘綫 來往何文田站和調景嶺站5分鐘一班車；來往黃埔站和調景嶺站5分鐘一班車
港島綫 5分鐘一班車
將軍澳綫 來往北角站和寶琳站5分鐘一班車；來往北角站和康城站10分鐘一班車
東鐵綫 來往紅磡站和上水站6-8分鐘一班車
屯馬綫 7分鐘一班車
南港島綫 5分鐘一班車
東涌綫 8-10分鐘一班車
迪士尼綫 20分鐘一班車
機場快綫 30分鐘一班車
輕鐵 7–17分鐘一班車
港鐵巴士 7-17分鐘一班車，晚上8時20分起暫停服務
【18:45】
港鐵會在稍後時間，因應實際情況逐步減少班次。由於車站或實施客流管理措施，港鐵請乘客預留額外乘車時間。
九巴及龍運日間巴士服務，則維持有限度服務。
【18:30】
天星小輪來往尖沙咀及中環/灣仔航線，已經陸續停航。
【17:20】
港鐵表示，天文台已改發八號烈風或暴風信號，現時各車站秩序大致暢順。
另外，已加強列車服務，並在各主要車站增加人手，車站有需要時會實施人流管理措施。
而港鐵巴士會在八號風球發出後3小時停止服務。
【16:00】
隨著熱帶氣旋圓規迫近香港，新渡輪本地航線在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。
|航線
|尾班船開航時間
|中環 — 長洲
|中環 至 長洲
|下午6:45
|長洲 至 中環
|下午6:20
|中環 — 梅窩
|中環 至 梅窩
|下午6:30
|梅窩 至 中環
|下午6:40
|北角 — 紅磡 — 九龍城
|北角 至 紅磡
|下午6:23
|北角 至 九龍城
|下午6:32
|紅磡 至 北角
|下午6:35
|九龍城 至 北角
|下午6:35
【15:34】
香港天文台已公布今日下午5時20分或之前會改發八號烈風或暴風信號。
為疏導乘客，九巴及龍運巴士宣布，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。
【15:30】
受熱帶氣旋的影響，以下渡輪服務已經暫停：
-橫水渡航線(坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲)
-愉景灣—梅窩
-屯門—東涌—沙螺灣—大澳
-塔門—黃石碼頭(街渡)
-馬料水—塔門(街渡)
-香港仔—蒲台島(街渡)
以下渡輪服務將會暫停：
-香港仔至索罟灣（經模達）(尾班船: 下午04時30分)
-索罟灣（經模達）至香港仔 (尾班船:下午05時20分)
-西灣河至觀塘(尾班船:下午04時33分)
-觀塘至西灣河(尾班船:下午04時18分)
-西灣河至三家村(尾班船:下午04時45分)
-三家村至西灣河(尾班船:下午04時30分)
【15:22】
港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。
港鐵公司呼籲乘客分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。
而在八號烈風或暴風信號發出三小時後，港鐵巴士將會暫停服務。
【12:30】
海事處宣布，位於藍巴勒海峽的避風塘現已告滿，請本地船隻使用其他避風塘。
【12:08】
運輸署宣布，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里，呼籲市民留意電台或電視廣播的最新交通消息，以及現場的交通標誌。
【11:56】
由於強風，運輸署宣布港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制，由每小時100公里降至每小時50公里；及慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50公里。
【11:10】
海事處宣布，位於新油麻地的避風塘，現已告滿，請本地船隻使用其他避風塘。
【10:30】
昂坪360宣布由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。
【08:30】
運輸署宣布，往來屯門－東涌－沙螺灣－大澳渡輪服務已經停航，而往來愉景灣及梅窩的渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。
另外，香港領港會公司表示因熱帶氣旋關係，將會由今日（12日）上午11時起暫停。
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責任編輯：余思嵐