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【打風交通】九巴尾班車8時陸續開出　一文看清最新風暴交通安排

社會 20:33 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

天星小輪已經停航。（陳國峰攝）

本港受強烈熱帶風暴圓規影響，天文台今午（12日）已經發出八號風球，所有學校停課，TOPick整合天氣不穩下的交通安排。

即睇各區交通情況

    點擊圖片放大
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【20:30】

港鐵現時繼續維持有限度服務，各綫班次如下：

荃灣綫  10分鐘一班車

觀塘綫  10分鐘一班車

港島綫  10分鐘一班車

南港島綫  10分鐘一班車

將軍澳綫  來往北角站和寶琳站10分鐘一班車；來往調景嶺站和康城站10分鐘一班車

東涌綫  10分鐘一班車

迪士尼綫  20分鐘一班車

機場快綫  30分鐘一班車

東鐵綫  來往紅磡站至上水站8-10分鐘一班車

屯馬綫  8-10分鐘一班車

輕鐵  10-20分鐘一班車

港鐵巴士  暫停服務

【20:00】

九巴宣布，九巴及龍運日間路線 ，大部分日間路線尾班車將於晚上8時開出，乘客可使用APP1933參考各線開出及到站時間 。只有龍運S1及S64維持有限度服務。

另外，九巴及龍運所有通宵路線今晚暫停。

【19:20】

港鐵宣布列車維持有限度服務，各綫班次如下：

荃灣綫　5分鐘一班車

觀塘綫　來往何文田站和調景嶺站5分鐘一班車；來往黃埔站和調景嶺站5分鐘一班車

港島綫　5分鐘一班車

將軍澳綫　來往北角站和寶琳站5分鐘一班車；來往北角站和康城站10分鐘一班車

東鐵綫　來往紅磡站和上水站6-8分鐘一班車

屯馬綫　7分鐘一班車

南港島綫　5分鐘一班車

東涌綫　8-10分鐘一班車

迪士尼綫　20分鐘一班車

機場快綫　30分鐘一班車

輕鐵　7–17分鐘一班車

港鐵巴士　7-17分鐘一班車，晚上8時20分起暫停服務​

【18:45】

港鐵會在稍後時間，因應實際情況逐步減少班次。由於車站或實施客流管理措施，港鐵請乘客預留額外乘車時間。

九巴及龍運日間巴士服務，則維持有限度服務。

【18:30】

天星小輪來往尖沙咀及中環/灣仔航線，已經陸續停航。

【17:20】

港鐵表示，天文台已改發八號烈風或暴風信號，現時各車站秩序大致暢順。

另外，已加強列車服務，並在各主要車站增加人手，車站有需要時會實施人流管理措施。

而港鐵巴士會在八號風球發出後3小時停止服務。

【16:00】

隨著熱帶氣旋圓規迫近香港，新渡輪本地航線在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。

航線 尾班船開航時間
中環 — 長洲
中環 至 長洲 下午6:45
長洲 至 中環 下午6:20
中環 — 梅窩
中環 至 梅窩 下午6:30
梅窩 至 中環 下午6:40
北角 — 紅磡 — 九龍城
北角 至 紅磡 下午6:23
北角 至 九龍城 下午6:32
紅磡 至 北角 下午6:35
九龍城 至 北角 下午6:35


【15:34】

香港天文台已公布今日下午5時20分或之前會改發八號烈風或暴風信號。

為疏導乘客，九巴及龍運巴士宣布，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

【15:30】

受熱帶氣旋的影響，以下渡輪服務已經暫停：
-橫水渡航線(坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲)
-愉景灣—梅窩
-屯門—東涌—沙螺灣—大澳
-塔門—黃石碼頭(街渡)
-馬料水—塔門(街渡)
-香港仔—蒲台島(街渡)

以下渡輪服務將會暫停：
-香港仔至索罟灣（經模達）(尾班船: 下午04時30分)
-索罟灣（經模達）至香港仔 (尾班船:下午05時20分)
-西灣河至觀塘(尾班船:下午04時33分)
-觀塘至西灣河(尾班船:下午04時18分)
-西灣河至三家村(尾班船:下午04時45分)
-三家村至西灣河(尾班船:下午04時30分)

【15:22】

港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

港鐵公司呼籲乘客分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。

而在八號烈風或暴風信號發出三小時後，港鐵巴士將會暫停服務。

【12:30】

海事處宣布，位於藍巴勒海峽的避風塘現已告滿，請本地船隻使用其他避風塘。

【12:08】

運輸署宣布，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里，呼籲市民留意電台或電視廣播的最新交通消息，以及現場的交通標誌。

【11:56】

由於強風，運輸署宣布港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制，由每小時100公里降至每小時50公里；及慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50公里。

【11:10】

海事處宣布，位於新油麻地的避風塘，現已告滿，請本地船隻使用其他避風塘。

【10:30】

昂坪360宣布由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【08:30】

運輸署宣布，往來屯門－東涌－沙螺灣－大澳渡輪服務已經停航，而往來愉景灣及梅窩的渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。

另外，香港領港會公司表示因熱帶氣旋關係，將會由今日（12日）上午11時起暫停。

《健康台》最新熱門影片：

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責任編輯：余思嵐

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