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【現金津貼】林鄭月娥：提出房委會代繳輪候公屋津貼非政策措施　

社會 10:08 2021/10/12

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特首林鄭月娥。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥早前在訪問時提到香港土地用途及未來建屋問題，指若房委會在政府交付土地後建屋速度太慢，應代政府繳付輪候公屋家庭現金津貼，以實現更好的問責精神。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥今日（12日）早上出席行政會議前表示，澄清有關說法指這並非一個建議及政策措施，強調當時的說法是「得意的想法」，而非一個建議，否則已經將其寫在《施政報告》，認為有部分傳媒的報導是誇大了有關形容。她指出社會上可以討論建屋的流程並非壞事，又說自己只要有機會就會去探訪居住環境惡劣的家庭。

如果我們的公屋可以建快一個月，住在環境惡劣的市民就可以早一個月上樓。

她又重申「房委會代繳輪公屋津貼非建議」只是一個想法，背後的想法是希望有更大的動力，可以推動公營房屋的興建，並批評有關報導是無謂製造社會的矛盾，另表揚房委會及房屋署過去4至5年的努力。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：郭詩詩

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