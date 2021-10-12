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【圓規消息】澳門改發8號東北風球　民防行動中心嚴陣以待【不斷更新】

社會 22:43 2021/10/12

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澳門民防行動中心嚴陣以待。（澳門特別行政區政府新聞局Facebook）

強烈熱帶風暴「圓規」正逐漸增強，澳門地球物理暨氣象局晚上（12日）10時半改發八號東北風球，民防行動中心嚴陣以待。氣象局預料八號風球將在明日清晨維持，預測澳門風力將會增強。在晚上10時強烈熱帶風暴圓規集結在澳門東南約 450 公里，大致趨向海南島。

【22:30】

澳門地球物理暨氣象局晚上10時半改發八號東北風球，民防行動中心嚴陣以待。

【20:15】

澳門地球物理暨氣象局表示，今晚10時半改發八號東北風球。，預測澳門風力將會增強。 在晚上8時強烈熱帶風暴 圓規集結在澳門東南約460公里，大致趨向海南島。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

【16:27】

氣象局預料，預料「圓規」今明兩日將繼續增強，並橫過南海北部，明日凌晨至早上最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。

受到「圓規」與東北季風的共同影響，本澳今晚至明日天氣轉趨不穩定，風力逐漸增強，有頻密的大驟雨及雷暴，吹8至9級東至東北風及有陣風。本局將於晚間8時至11時考慮改發8號風球。

氣象局續指，受風暴潮叠加天文潮影響，預料今日晚上9時至明日3時內港一帶有機會出現水浸，水浸高度為0.5米以下，呼籲巿民密切留意最新天氣資訊，做好防風及防水浸措施。

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責任編輯：余思嵐

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