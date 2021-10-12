【風暴消息】澳門料今日晚間至明日清晨掛8號風球較高

▲ 澳門正懸掛三號風球。（資料圖片）

強烈熱帶風暴「圓規」正逐漸增強，澳門現時已懸掛三號風球。澳門地球物理暨氣象局預料，在今日（12日）晚間至明日（13日）清晨懸掛八號風球可能性高。

氣象局預料，強烈熱帶風暴「圓規」預料今明兩日將橫過南海北部，明日凌晨至早上最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。

隨著「圓規」接近，且與東北季風共同影響下，澳門今日風力將會進一步增強，預料風力將達6至7級及有陣風，天氣轉趨不穩定，有頻密的大驟雨及雷暴，最大風力有機會達至8級及有陣風。

氣象局續指，受風暴潮叠加天文潮影響，預料明日凌晨低窪地區有機會出現水浸，水浸高度為0.5米以下，呼籲巿民密切留意最新天氣資訊，做好防風及防水浸措施。

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責任編輯：余思嵐