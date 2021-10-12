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【酒店下午茶】悦來酒店免費玩《魷魚遊戲》大熱椪糖　惠顧兩位用蘋果下午茶可參與遊戲

休閒消費 12:07 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

凡預訂二人下午茶，食客可挑戰近日韓國爆紅《魷魚遊戲》劇情中的「椪糖」遊戲。

悦來酒店Simplicity簡·味推出全新「清新蘋果誘惑」主題下午茶，以不同產地的蘋果入饌製作多款美食，食客在11月30日前入座，更可享最高75折的優惠，十分吸引。

下午茶選用多款蘋果，如澳洲的史密斯奶奶蘋果、青森縣的陸奧蘋果、紐西蘭的樂淇蘋果，以及華盛頓蘋果及富士蘋果等等新鮮蘋果入饌，運用不同產地、甜度、口感且各具特色的蘋果製作出12款味道清新的鹹甜點，更可以無限添加其中4款精選鹹甜點，再來一杯香甜清爽的蘋果特飲，讓整個下午茶感覺極豐富！

下午茶的12款鹹甜點，當中甜點包括外脆內軟的史密斯奶奶蘋果金寶撻，帶有氛香撲鼻的肉桂，美味可口；淡淡芳香的烏龍茶陸奧蘋果忌廉卷，採用果肉偏爽脆的陸奧蘋果，配上口感綿綿的幼滑忌廉，令人一試愛上。

悦來酒店Simplicity簡·味推出全新的蘋果下午茶，於11月30日前入座惠顧，可享低至75折優惠。(酒店提供)

鹹點亦同樣精彩，推介有香煎北海道帶子配黑醋富士蘋果伴黑魚子，口感煙韌的北海道帶子配上風乾富士蘋果片，層次豐富令人食慾大增！不能錯過的還有厚切多汁的迷你樂淇蘋果牛肉漢堡、香濃軟滑的青蘋果車打芝士三文治，以及香脆鮮甜的華盛頓蘋果配蟹肉千層酥盒等。

另外，食客可挑戰近日韓國爆紅《魷魚遊戲》劇情中的「椪糖」遊戲，凡預訂二人下午茶，每位將收到一塊「椪糖」，只要於限定時間內用針從糖餅中扣出蘋果形狀，每位沒有破壞形狀的成功者可獲免費杯子蛋糕一件。

下午茶現設預訂優惠(兩位起)，以在11月30日前入座計： 

• 星期一至五可享75折優惠

• 星期六、日及公眾假期可享85折優惠

地址: 荃灣荃華街3號悦來酒店3樓

訂座 : 2409 3226 

價錢：$298/位、$586/兩位(另加一)

記者：招美寶

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