【MIRROR x ERROR星蹤】MIRROR號+隧道+限定店　AK慶生193送親簽紀念品

▲ 男團MIRROR和ERROR的活動不斷。

男團MIRROR和ERROR人氣持續高企，每周工作及應援活動一浪接一浪。

本周活動包括MIRROR 12位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）的巴士、隧道、碼頭、巨型廣告牌及限定店；AK生日應援；教主及AK叮叮；柳柳粉清潔活動；贏取193親簽紀念品。

【MIRROR成員】Edan自揭兩度開工時暈眩 呂爵安體力透支要接身體檢查

最新影片推介：鍾柔美+冼靖峰專訪

12子廣告

手機品牌Samsung邀得MIRROR全員代言旗下新款手機，推出一連五激的宣傳，包括巴士車身廣告、香港及中環站巨型地鐵廣告、中環限定店、尖沙咀天星碼頭巨型廣告板及銅鑼灣巨型廣告板。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【男排女將】鄧麗欣封港區視后 《太平紋身店》+《調教你MIRROR》入圍亞洲學院創意獎

AK誕

AK將於10月16日生日，生粉特意為他舉行一系列的生日應援，包括由即日起至10月31日在旺角設置廣告牌、製作IG Filter、於10月15日至10月21日在尖沙咀及旺角落大電視廣告、於10月15日至10月21日在旺角舉行展覽。

▲ （IG圖片）

教主AK叮叮

內衣品牌Calvin Klein邀得教主和AK代言並拍攝晒肌照片，首架內衣造型的教主和AK電車亦正式出勤，讓鏡粉可登上鏡仔叮叮及與叮叮合照。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

回收物語

柳柳粉將會聯同「活在南丫Living Lamma」於10月30日在南丫島舉行【We Walk Through the Dark】之回收物語，一同在岸邊清潔垃圾，為拯救大自然伸出一對手。

▲ （IG圖片）

193親簽紀念品

193最近為化妝品牌Nars宣傳，親身示範最新唇妝，更推出期間限定的「AIR MATTE虛擬互動 POP-UP」，讓一眾「老婆」齊齊參與拍攝獨家互動片段及手機Wallpaper。

品牌更提供193神秘優惠及遊戲讓「老婆」參與及贏取193親筆簽名紀念品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3