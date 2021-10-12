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【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士

社會 10:48 2021/10/12

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西環的士司機疑遭惡客毆打致死，警方列謀殺案追緝一名外籍人士。

西環有的士司機被遇襲，司機懷疑因為與乘客發生爭執，遭乘客硬物襲擊，導致大量出血，送院搶救復證實死亡，而涉案兇徒逃去。警方將案件循謀殺方向調查，詳細資料仍調查中。

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事發在今日（12日）凌晨5時，一名年近50歲的士司機接載一名乘客，駛至東邊街近皇后大道西時，司機懷疑與乘客爭執，遭乘客用硬物或利器，襲擊的士司機導致他頸部嚴重受傷，大量出血，登時陷入昏迷，送到瑪麗醫院搶救無效死亡，而涉案洋漢逃去無蹤。事發後，現場遺下多攤血漬，分別分布在的士車廂、馬路，行人路旁及石壆，地上遺下2個染血口罩、一塊磚頭及一頂鴨舌帽。

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警方指，案件列作謀殺案件處理，詳細資料仍調查中。

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記者：陳麗娜、余思嵐、黃傑偉

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