【MIRROR成員】Edan自揭兩度開工時暈眩　呂爵安體力透支要接身體檢查

▲ 被力捧Edan工作排山倒海，自爆兩次開工暈低要做身體檢查。

MIRROR貴為香港最當紅的偶像組合，工作當然浪接浪，其中Edan（呂爵安）更是今年被力捧的成員之一，劇集、電影、綜藝節目、音樂、廣告代言等工作未有停過。

前晚，Edan在社交網站進行直播，自爆近日兩度在工作期間感到暈眩，需要接受身體檢查。

最新影片推介：鍾柔美+冼靖峰專訪

【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單 鏡粉撲飛門票炒至2萬元

Edan今年獲得公司力捧，由年初至今先後推出了三首個人單曲，再憑劇集《大叔的愛》闖事業高峰，接連接下賀歲電影《闔家辣》及ViuTV新劇《i.SWIM》兩部新作。

綜藝節目方面除主持《考有Feel》外，《膠戰》亦因為得到觀眾的喜愛，近日推出《膠戰S2》，再加上連串的廣告代言、商演及演唱會，Edan最身體終於響起警號。

前晚（10號）在新節目《膠戰S2》首集播出之前，Edan在instagram舉行直播，宣傳節目及新歌《My Apple Pie》，期間自爆最近曾經兩度在工作中暈倒，所以日前決定進行詳細的身體檢查。

【MIRROR成員】鏡仔熱潮吹到日本 NHK電視台分析12子走紅原因

▲ Edan日前開Live自爆暈倒經歷。（截圖）

【MIRROR成員】呂爵安應援車登陸美國 爵屎承諾Edan新歌MV破千萬即捐款行善

全身標冷汗感不妥

Edan透露，在拍攝《膠戰S2》首集時，於清空了的大型商場內拍攝，由於太久沒有做運動，跑了一段時間開始覺得身體有異樣：「跑到就死咁，一坐低開始暈、想嘔、標冷汗，感覺成個人好唔妥，24歲仔未試過咁，覺得好驚，成身濕晒要即刻換衫。」

當晚通宵完成拍攝後，Edan再「直踩」開工拍攝新戲《闔家辣》，但有感當日的身體反應有點誇張，所以之後決定進行一次詳細的健康檢查。接著Edan再自爆，有這個想法是因為再之前為劇集《i.SWIM》作準備時，已有一次突然暈倒的經驗。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【MIRROR成員】海外爵屎出動流動車於荷里活大道應援 呂爵安感謝美國粉絲：辛苦晒

練水體力消耗大

Edan曾直言接演《i.SWIM》要角是「執二攤」得來的，他直認自己不精通泳術之餘，還有點怕水：「做運動嚟講我一定唔會揀游水，沖涼水掂到眼會打唔開，一定要用毛巾抹先可以，係去到咁誇張嘅程度。之前學游水去到深水地方就驚，懷疑自己未試過游完整的25米，所以今次係一大挑戰。」

在開拍前，Edan與其他演員都會去練水，導演、監製和港隊教練都會有現場觀看他們的表現。

首次出席練水的Edan未開始已感到壓力，而他還在未熱身的情況下先行下水以蛙式游了一個來回：「游完隻腳緊到，好似腫咗、啲筋硬晒，可能因為無熱身，心感不妙。上返水後大家一齊熱身，開始覺得自己暈暈地，但無理由呢個時候同大家講我頂唔順、需要抖下，熱身啫又唔係游咗十幾廿次。」

【膠戰S2】Edan爆MIRROR除衫秘密 阿正想往《i.SWIM》探班睇Jeffrey騷肌

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

Edan曾不適暈倒

為免被覺得體力欠佳，Edan「死頂」繼續熱身突然眼前一黑就倒下了，幸好有徐及時把他抱住，未有跌倒：「做多陣開始眼冒金星，過多陣我真係暈低，好彩有人扶住我，嘩！個刻我真係想搵窿捐呀，第一次嚟練水想游俾大家睇，仲要個角色應該要游得好叻，做做下熱身你暈喎，真係好鬼樣衰！」

當日稍為休息後Edan回復體力，接連練習了一個小時也能夠應付，但經歷兩次的暈倒事件，他決定接受身體檢查，而幸好檢查結果並無大礙，各位「爵屎」可以放心。

其實早前，另一MIRROR成員姜濤在出席代言活動時突然暈倒，已令大家對MIRROR成員的身體狀況大為關注，現在另一當紅成員亦有過勞的情況，實在令人憂心。

最新影片推介：日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍