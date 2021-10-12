【男神崩壞】59歲湯告魯斯面部走樣崩壞　網民懷疑過度注射致腫脹如麵包超人【多圖】

▲ 男神湯告魯斯面部走樣崩壞，網民懷疑過度注射致腫脹。

經歷疫情及曾發生意外事故而多次延期，荷里活巨星59歲的湯告魯斯（Tom Cruise）早前終於拍完新片《職業特工隊7》（Mission： Impossible 7），可以好好休息。日前，他與養子Connor現身三藩市觀看棒球賽，被不少現場觀眾認出，紛紛要求合照。不過，照片上的湯告魯斯與以往有明顯分別，臉部腫脹，被網民質疑過度注射。

Twitter上有不少貼出當日湯告魯斯的照片及電視轉播畫面，發現湯告魯斯面部「走樣」，整塊臉、下巴明顯腫脹，，蘋果肌大而飽滿。

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不少網民紛紛表示認不出湯告魯斯，懷疑他是變胖，還是過度整容、注射填充物。不過亦有人認為湯告魯斯已經59歲，這樣已經算「Keep」得好好：

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今年7月時，湯告魯斯尚未變腫：

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去年拍攝《職業特工隊7》時，狀態仍非常好：

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不同時期的「靚佬湯」：

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責任編輯：羅嘉欣