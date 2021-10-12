【明星理財】林盛斌分享3大增值秘訣　Bob：其實搵多啲錢唔難

▲ 林盛斌（Bob）分享三大賺錢方法。

密密接Job的林盛斌（Bob）有「金牌司儀」之稱，他與太太黃乙頤（Pearl）育有4名子女，一家6口由租住加多利山3,000呎豪宅搬去九龍塘4層獨立屋，相當富貴。

一向大方的阿Bob，在昨晚（10月11日）於個人Youtube Channel分享賺錢方法，Bob並直言：「其實搵多啲錢唔難」！

3種錢搵錢方法

Bob先講到金錢背後真正的意義：「錢是創造價值的副產品，只要你可創造價值，錢自然就會給你。」他指是會流向懂得創造價值的人身上，又會流向懂得把金錢倍大的人。Bob就分享三大賺錢方法：

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1.為物件或事情增值

Bob提到如有物業作投資、收租的人士，可考慮把物業裝修、翻新，簡單如擦油漆、更換新的地磚，把單位翻新可即時獲得更加多的租金，日後把單位賣出時也可以有更高的售價。

他以自身作例子指，平日為婚禮做司儀時，會為自己的工作增值、添加創意，比如會在新娘更換服裝期間，與在場人士玩類似綜藝類型的小遊戲，增加互動，又令觀眾感到開心。

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2.為人脈增值

至於一向人面廣的Bob稱：「在你要求對方回報給你前，你要無私的付出、奉獻」。他認為每一個人也會有個人專長，總有可以協助其他人的時候。如有人懂得維修汽車，那就是那人可以提供價值的時候。

Bob舉出為人脈提供價值的例子，如在社交網站上得知朋友身體不適，可以問對方是否需要自己介紹一位很好的家庭醫生。又或者有朋友搬家時，可為對方建議搬運公司，更可向公司提出「收平啲」。如有人是擅長設計的話，又可提出為即將結婚的朋友設計標誌、舞台背景。

Bob進一步解釋稱：「所有的付出，它們都會有一天以一個不知怎樣的方法、途徑，很特別的回報在你身上。」他又指人脈是需要時間、心思作經營、投資，要先投資、犧牲，然後就會得到自己想要的回報。

3.為自己增值

Bob建議可以在網上學習、報讀課程，為自己的腦袋增值。

他以設計師作例子，如平日為公司設計標誌、海報、宣傳品，可嘗試學習拍片、剪接、後期製作，如學懂了新技能為自己增值，再向客戶介紹自己的話，就可以馬上帶來可觀的收入。

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