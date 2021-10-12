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【明星理財】麥明詩斥逾800萬購長沙灣物業　打風留家拍片意外曝光新居【多圖】

娛樂 11:05 2021/10/12

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麥明詩新居曝光。

十優港姐麥明詩（Louisa）現已淡出娛圈轉投白領生活，早前因為打風，麥明詩亦不用上班，並留在家拍片展示品牌送贈的禮物，不過網民卻把焦點放在麥明詩今年初斥資逾800萬購入的長沙灣新居布置。

現任跨國企業商業顧問的麥明詩，近日因打風多了一日假期，留在家中休息期間，不忘在IG上載短片，跟粉絲們交流。

麥明詩在IG Story上載在家拆禮物短片，留言：「橫風橫雨，最好就係留喺屋企拆禮物。」

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片中可見不少品牌商送予麥明詩的贈品，至少有十多盒不同產品，極為吸引。

網民又聚焦麥明詩的新居，客廳布置及家具都十分簡約，而客廳中央有偌大玻璃窗，外望開揚景觀，屬高層單位，相信為今年3月購入的宇晴軒物業。

【緋聞男女】麥明詩吳業坤撐枱腳打邊爐　Louisa穿性感泳衣潛水騷美好身段

兄妹擅於投資

麥明詩跟家人一向擅長投資，2019年以190.9萬購入「龍床盤」菁雋單位，早前以內部轉讓方式以200萬售予母親。

回復首置身份的麥明詩，今年3月指跟哥哥麥明山分別斥資分別斥資分別以810萬及868萬元購入長沙灣「四小龍」宇晴軒3座高層相連單位。

同場加映：鍾柔美+冼靖峰訪問

麥明詩去年客席為ATV網劇《逐流時代》演出，現已再度回歸OL生活，今月初曾在IG上載張收工自拍照，寫上：「偶爾在公司到凌晨兩三點，離開時，寧靜，空無一人，舒一口氣，莫名的自由感。」看來十分享受現時生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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