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【父愛氾濫】港爸幫14歲女兒手洗胸圍內褲　網民斥噁心：感覺好變態

親子 11:23 2021/10/12

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一名港爸幫14歲女兒手洗內衣褲，網民斥「噁心」。

自己的事應要自己做，近日一名網民在討論區「親子王國」發文，指一名港爸「父愛氾濫」，會幫14歲女兒手洗胸圍及內褲。網民稱不能接受，認為對方應教女兒自行清洗內衣褲。

該名網民日前以《爸爸幫女兒洗內衣，適合嗎？》為題發文，指自己認識一位男士，與14歲女兒關係不錯，即使女兒踏入青春期，仍然會為她手洗內衣褲。網民雖感奇怪，但見男士「父愛氾濫」，不好意思批評，於是發文詢問網民意見。

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網民斥噁心

大部分網民認為爸爸此舉不妥，直斥行為「噁心」，「爸爸幫佢洗又真係怪咗少少」、「我會諗個爸爸係咪有變態嘅癖好」、「接受唔到，感覺好變態」、「好尷尬啫！雖然話錫個女，點知有冇心理變態，類似的新聞太多了」、「個女又接受到嘅？」。

有人則認為父母不應「培養公主」，應教導女兒自行清洗內衣褲，「14歲咁大個自己做啦！」、「女兒要學會獨立，照顧自己，做返自己嘅嘢」、「已經不是只有尷尬的問題，仲包括責任問題！」、「從小要教導，自己衣物自己洗」。

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責任編輯：王明芳

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