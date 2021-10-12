【新冠肺炎】外國商會關注往返外地免檢疫時間表　林鄭：免檢疫隔離增社區感染風險

▲ 特首林鄭月娥。（梁偉榮攝）

疫情持續逾年，近日有商界關注何時可與外國往來不用檢疫。特首林鄭月娥表示，她本人已多次向他們解釋本港要嚴格執行外防輸入政策的重要性，又指近日仍有輸入個案，擔心免檢疫隔離會增加社區感染的風險，另致醫院有不能承受的壓力。

林鄭月娥今早（12日）出席行會前見記者，指在香港落戶的外國公司及其商會都有憂慮，關於是否可以與外國往來不用檢疫，特別是部分國家已經相對開放，只要已經接種疫苗就不用檢疫。

林鄭月娥表示，她本人已經多次親自向他們解釋，並已有詳細的文件解釋為何本港要嚴格執行外防輸入的政策，以盡快爭取與內地通關，又指很多人都同意與內地通關是對他們來說也是重要，因大部分人在內地有生意，惟強調現時仍未可得知通關的日子。

她提到上月底已與內地專家開會商討，並得到對方的意見，港府將會就有關意見提出想法，希望可以盡快有第二次的會議，有具體的方案是如何通關等。

至於與外地通關的問題，她表示現階段真的沒有辦法與外地通關，因本港仍有由外地輸入的個案，昨日亦有7宗的輸入個案，患者是來自世界各地，不過幸好可以在檢疫時揪出。

可以你可以想像，如果沒有檢疫，就會幾個幾個的進入社區，因為不需要隔離及檢疫就周圍去，接觸很多人。

林鄭又提到，日前一名機場貨站工作的48歲男患者確診，源頭不明，當局在作個案追蹤後，安排了約400人到檢疫中心，當中有逾100人為密切接觸者，300個是次密切接觸者。

試想像，如果每日有5、6個（確診個案），每個有400名接觸者，不旦會提高社會感染的風險，醫院都可以會有不能承受的壓力。

至於會否因為無法與外地通關而影響本港金融中心的地位，她相信不會因為一次公共衞生，未能通關而影響到建立了數十年金融中心的地位：

事實上除了是檢疫的要求，香港在這次新冠疫情，對商界及市民來說，是管理得非常好。

她又對比其他地方或會有禁足令、封城等，而本港卻從沒有發生，希望市民會同意要維持現狀多一段時間，並預告稍後食衞局會公布放寬健身室的措施。

在過去21個月，我沒有試過不讓他們上班。

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記者：郭詩詩