【好掛住日本】孖坤哥殺入女團挑戰日本偶像界殿堂　Jarvis錯漏百出陷自信危機

▲ 《#好掛住日本》

TVB旅遊節目《#好掛住日本》在今明兩晚（10月12及13日）播出最後兩集，兩位「日本通」主持吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）將搞大龍鳳殺入女團挑戰日本偶像界盛事@JAM EXPO 2020-2021！

平時招招積積的「Jar坤」，向女團成員自我介紹時連番失利，坤哥突然語塞，Jarvis更驚現語言錯亂。

之後，二人參與了一連串女團特訓，包括排舞、錄音及聲樂訓練等，期間手腳唔協調的Jarvis慘陷自信危機，單是練舞已錯漏百出，記錯拍子、走錯位、忘記動作等應有盡有。

【#好掛住日本】跟Jarvis化身女僕扮執屋 吳業坤品嘗百年老店特色燒賣

▲ Jarvis對於自己表現不佳感抱歉。

35度高溫下拍MV

而身為歌手的坤哥，錄音期間亦醜態百出，令原本已很騰雞的Jarivs更為絕望：「最後嗰刻嘅自信都冇埋。」

經過連日努力，「Jar坤」最終冒著35度高溫，身穿價值港幣200元的戰衣上陣與女團拍MV，表現似模似樣，到底最終他們能否成功隨團登上@JAM EXPO 2020-2021舞台，便要密切留意《#好掛住日本》最終回。

▲ 性價比很高的小型單位，閣樓設計甚特別。

訪特色單位食超值美食

另外，Jarvis於今晚將帶大家走訪隅田川，除讓大家感受日本小區的寧靜及貼地感，更順道帶大家參觀了月租約港幣1萬多元的小型單位。雖然該個單位只有300多呎，但「麻雀雖小，五臟俱全」，不但景觀一流，而且間格實用，不但多位置放置雜物，閣樓的設計更是慳位又特別！

最後兩集的美食衝刺亦相當誘人，且價錢大眾化。其中較為特別的，是原來日本人會吃燒肉當早餐，而「Jar坤」介紹的燒肉早餐價錢只需港幣40元左右，已有齊飯、湯、雞蛋及主食，夠晒平靚正。

二人還到訪別具特色的無酒精酒吧、每星期都有新菜單推出的有Heart法式拉麵店、估你唔到咁方便嘅小食販賣機等，務求最後衝刺將美食速遞到觀眾眼前。

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