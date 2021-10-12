【我家無難事】結局篇劇情大暴走？　關禮傑由忠變奸逼郭家賣樓

▲ 《我家無難事》

王心慰（Amy姐）監製的TVB劇《我家無難事》將大結局，在上周五（10月8日）播出的一集講郭家三兄弟姊妹因郭得寶（車婉婉飾）身世被揭後感情更進一步。

但原以為大結局周「風平浪靜」，豈料是「假象」，據TVB播出的預告，結局講原本與郭家感情要好的郭忠石（關禮傑飾），竟「忠變奸」疑與黑幫聯手逼郭得勤（馬德鐘飾）等將媽子羅美蘭（鮑起靜飾）遺留下的物業賣掉，得勤因而與忠石爆發衝突。

另外，田羽菲（唐詩詠飾）、馮耀山（黃嘉樂飾）及郭得明（楊明飾）等亦似乎身陷危機。

劇情大扭轉

對於忠石結局周人物性格與之前差天共地，網民滿腦疑問，更有人懷疑忠石與美蘭年青時的愛情故事是假的：「點解關禮傑在結局篇變奸？」、「結局篇劇情大暴走？」、「關可能係殺父仇人？」、「接受唔到佢係奸，係咪畀人逼架？」、「好似轉晒方向，唔知邊啲係真邊啲係假」。

除此之外，在昨晚（10月11日）播出的《我家無難事》，郭景軒（胡㻗飾）被嫁禍藏毒。據知本周劇情除預告顯示的「玄機」外，郭家更會捲入抄襲及賠錢風雲；另忠石身邊人亦會離奇相繼死亡。

▲ 劉思希騷長腿。

劉思希騷修長美腿

另外，經過接近三星期「努力」，飾演田羽冰的劉思希亦憑藉一雙修長美腿成功入屋，網民大讚「對腳真係好靚」之餘，又被讚其婚紗Look有睇頭。

對於美腿備受各方讚賞，思希受訪時謙虛謂：「其實以前都唔覺得自己對腳靚，淨係知道自己幾高大，對腳都幾長，估唔到入咗行好多人讚我雙腳。我呢一、兩年都有少少護腿心得，例如每日早晚揸兩次潤膚露，按摩吓對腳，令對腿淋巴通暢啲，咁腳嘅線條會柔和啲，我連膝頭都會揸精華素架！」

思希還感激Amy姐既是其恩師亦是其伯樂：「有次出trip拍外景我表現得不太好，Amy姐和我說了一番話，我到現在還記得：『做戲就要豁出去，唔可以因為驚俾人鬧就住就住，要對得住自己同角色。』之後我就開咗竅。咁多年嚟，Amy姐比我自己更相信我自己，這給了我很大的鼓舞。」

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