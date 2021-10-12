【打風必睇】「圓規」襲港市民急買幾日餸儲糧　一文睇清打風必買耐存健康食材

▲ 一文睇清打風必買耐存健康食材。

強烈熱帶氣旋「圓規」逐步移近本港，天文台會在今日（12日）下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。不少市民都趕至超市及街市入貨，儲定幾日的餸菜或糧食。營養師李棋華Rosanne Lee就曾分享一些比較耐存的健康食材，並附上實用保存貼士，讓在家煮食人士食得安心。

多區超市糧食貨架被清空：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Rosanne曾於Facebook分享，急凍魚柳（如鯖魚、三文魚、鱈魚）、帶子、蝦仁、雞柳、雞蛋、西冷牛扒、急凍毛豆等高蛋白質食材，都是可以存放比較長時間的食物。

Rosanne表示急凍肉類含豐富蛋白質，雖然解凍後肉質和鮮味改變，但只要急凍肉類沒有被雪壞、變黑，有包裝妥當的話，與新鮮豬肉的營養基本無大分別，分別只在於冷凍肉類會流失部分水分。

至於急凍海鮮，她表示這些食材含有豐富鋅質、鐵質和硒質，都有助保持人體免疫力：深海魚類更含有維他命D，為經常不見陽光的都市人幫助補充維他命D，提升抵抗力。魚類的奧米茄三（Omega 3）含量豐富，亦有助保護視網膜神經及腦部細胞。

最新影片推介：【活得健康啲】患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

以下是保存期較長的蔬果類：

苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、大白菜、南瓜、洋蔥、捲心菜、娃娃菜

乾木耳、海帶、乾冬菇、雪耳、乾紫菜餅

較健康飲品：盒裝高鈣豆漿、高鈣杏仁奶、無糖有汽梳打水

適合儲存水果：蘋果、火龍果、柑橘類、桃子、奇異果、牛油果、香蕉等

「紙袋+塑膠袋」包裝水果

冷藏水果時，Rosanne建議以「紙袋+塑膠袋」包裝。她解釋，紙袋可以吸附水氣，避免潮濕發霉，塑膠袋就可以預防水分散失。此外，也需要每天觀察一下水果狀況，把適合食用的水果吃完，以免腐壞。

至於蘋果、香蕉、番茄、洋蔥等蔬果成熟時，會釋放「乙烯」令讓其他蔬果快速熟化，因此要獨立存放。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

責任編輯：楊宛茜