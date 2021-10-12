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【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》6名前高層等涉違國安法　續還押12月底再提訊

社會 11:36 2021/10/12

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黎智英及《蘋果日報》6名前高層等涉違國安法，續還押12月底再提訊。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英、已停刊的《蘋果日報》6名前高層，連同旗下3間公司，被控違反《港區國安法》勾結外國等罪，黎智英另被控串謀妨礙司法公正，3宗案件今(12日)於西九龍裁判法院一同處理，各被告均沒有保釋申請，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至12月28日再作提訊日。

首案5名被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲）；另案涉《蘋果日報》4名前高層，4人分別為筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。

首、次案共9名被告同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全控罪，違反《港區國安法》第29條。控罪指他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

第3宗案件被告黎智英（73歲）被控3項控罪，包括勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反《港區國安法》第29條。

另案則涉黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指黎於2020年7月1日至2021年2月15日，與李宇軒、陳梓華、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

黎另被控串謀作出意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指黎於2020年7月某日至8月23日期間，與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串行為，在李宇軒被香港警務處拘捕後協助他離開香港。

控方申請將3案押後作高院交付程序，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉裁判官批准押後案件再作提訊日。各被告均沒有保釋申請，需還押至12月28日再作提訊。

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記者：梁錦麟

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