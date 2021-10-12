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【天氣預測】天文台預報系統受質疑　林鄭：政府每日都會考慮如何改善訊息發放

社會 11:44 2021/10/12

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特首林鄭月娥。（梁偉榮攝）

本港接連受到熱帶氣旋吹襲，天文台預報系統受質疑。特首林鄭月娥表示，天文台台長鄭楚明昨日已就熱帶風暴「獅子山」上周末襲港作出交代，強調政府每日都會考慮如何改善訊息的發放。

她今早（12日）行會前見記者，提到天文台已發出3號強風信號，稍後可能會發出8號強風信號。她說，留意到天文台台長鄭楚明昨日已就熱帶風暴「獅子山」上周末襲港作出交代，強調港府每日都會想如何改善訊息發放：

港府在訊息發放及解說要有提升的空間。

天文台上周在惡劣天氣下遲發暴雨警告信號，前日（9日）更多次改口稱「落波」，市民怨聲載道，天文台亦因而捱轟。天文台台長鄭楚明今日（11日）指「獅子山」行徑飄忽，並於東北季候風產生「共同效應」，故風力較大。他承認，天文台今次預測及訊息發布工作並不理想，未來會再檢討。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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