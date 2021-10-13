【抗癌勇士】父患淋巴癌女罹卵巢癌互扶持抗病　癌症女兒：爸爸復發比我患癌更心痛

▲ 母親患兩種癌病逝世，父親又患上淋巴癌，作為女兒與照顧者的Carmen，竟發現癌魔原來也找上自己。

罹患癌症，無論患者或照顧者皆承受一定程度的壓力，若連照顧者都患上癌，那種身與心的擔憂與考驗更形複雜。

以下一位受訪者，父親患上淋巴癌，作為女兒與照顧者，竟發現癌魔原來也找上自己。她雖曾經歷人生起伏跌宕，幸得到香港防癌會支援，如今是一個勇敢抗癌勇士。

父患癌——女確診——父復發

黃嘉雯（Carmen）對於癌症並不陌生，因她的媽媽於1995年患癌離世，當年她年僅17歲，其時手機網上資訊不如現今發達，對癌症認知不多，甚至媽媽是患第幾期癌症也不知曉。

「我在家裏年紀最小，初時媽媽入院我是蒙在鼓裏的，我每天都到醫院探望她，只知她總是低燒及有炎症，但詳情不太清楚。但在探病期間，感覺到其他親友的說話怪怪的，都是不開心的話題，我走到醫院走廊哭泣，才有家人告知實況。」她媽媽患了兩種癌症，初時是鼻咽癌，治療後曾好轉一段時間，復再確診肝癌，病程發展迅速，手術也不能動，約莫一個月後溘然而逝。

▲ 癌症患者兼照顧者Carmen，大病一場後學懂調節心態，行山便是她紓壓之法。（被訪者提供）

21年後Carmen再聽到癌症兩字，是她的父親於2016年確診淋巴癌第四期，而且是較惡的「被套細胞淋巴癌」（Mantle cell lymphoma）。

照顧者比患者更緊張

Carmen與爸爸居所相近，她上班以外，盡量在公餘及放假日子陪伴他。他化療時較辛苦，接受標靶藥期間可以外出活動，不疲累時如常人一個，還下廚給女兒吃。「知悉爸爸確診時，大家都好驚，我常煮些無味的蒸、烚餸菜給他，應該都幾難食！後來到自己病，才知道打完針已無乜胃口，還要吃那些無味餐，就更加不想吃了！」Carmen笑着說。

爸爸見她事事緊張，反倒過來安慰女兒，她的緊張會令他更加不安。「我已盡量不去想太多，我的方寸大亂會影響了他。在爸爸患癌期間，其實我不知道可以做些甚麼，始終要上班，難以天天煮東西他吃，惟有盡量做。他不喜歡淡味食物，又愛外出用膳，偶爾也會跟他上館子、飲茶吃點心，這些陪伴很重要。」父親一直進行治療，至2019年他的鞏固治療差不多完成，Carmen便確診患癌。

第一針化療的煎熬

回想確診之時，Carmen只感到有點腸胃不適，她向來腸胃欠佳沒太為意，後來進行婦科檢查，傳來令她錯愕的消息，患上卵巢癌第一期C，癌腫瘤達9cm，隨即進行手術切除，並需接受6針化療。

第一針化療後她身體極不適，那刻她以為會死掉，更把銀行戶口號碼交托丈夫。「第一針化療是最煎熬的，因為未打過心情會好驚和緊張，打後第三、四日又微燒及疲憊，害怕有事要到急症室，給予我幾隻抗生素，可能藥性太強令我不適。」

▲ Carmen緒情曾跌落低谷，幸得社工開解她並教導方法，意志重新得力。（周美好攝）

疲累徵狀的陰影

與癌症纏上，Carmen認為與照顧者有壓力也有關。她的壓力來源其一，是當爸爸表示累和倦，女兒的恐懼便油然而生，因他確診和復發前，曾提及自己常感疲乏。「那種緊張情緒像快要崩潰了，連帶我自己一有少少不適，都會聯想到卵巢癌復發。」

Carmen沒有把病情隱瞞，把事實告知爸爸，而且快速下了決定，做了PET Scan翌日便動手術。「爸爸一直是內斂的人，我入院後他傳信息給我，他第四期也沒甚麼，囑我不要害怕，加油！平日我們不會說這些的。」

就算已完成療程，Carmen仍感到很不實在，不知如何面對。「打化療時一針一針打下去，人反而有目標：打針前要保持白血球水平、吃多些東西。打完晒針，雖然身體狀況OK，康復路上又有另一種壓力。」

▲ Carmen與父親互相扶持走過抗癌路。（iStock）

爸爸復發更心痛

在她完成治療休息數月後，重回工作崗位。但復工前數天，不幸傳來爸爸癌症復發壞消息，令她心情再次起伏忐忑。「因他第一次確診時已極憂心，當完成治療後，可放下一半心頭大石慢慢觀察，卻又遇上我患癌的消息，到我可以返工，心情稍稍鬆一口氣，又到爸爸復發。聽到爸爸復發，比我患癌更心痛。」

為了不讓自己鑽入牛角尖，Carmen曾在自己確診時尋求紓壓方法，參與香港防癌會賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃，社工問她有何興趣，她嗜好不多，有時只坐在家中發呆發夢，反而愈會胡思亂想。想起醫生叫她多做運動，社工建議她可行山，Carmen與社工從行郊遊徑開始，開展了行山之樂，不時與親友去踏青。

▲ Carmen現在是防癌會義工，會探訪癌症病友。（被訪者提供）

性格變開朗主動

「這樣幫到我很多，不會在家亂想外，更成為了義工，人比以前開懷。因確診之時，覺得前路一片黑暗、無希望，治療後又有一種不實在感覺，在『攜手同行』之助下，人生變得有曙光。」她曾探訪一名住在村屋的癌症病友，屋外有菜田，大家都感覺愉悅，彼此分享，互有得着，是助人自助。以前她是一個不愛說話人，現在會主動與人聊天，她直言改變頗大。

Carmen刻下的療程暫告一段落，已重投工作，其父在接受口服標靶藥治療，兩人生活回復正常。她有時偶有情緒低落，但已學識調節，有不適會馬上求醫，因深知拖延也沒用，治療癌症往往是與時間競賽。

「攜手同行」癌症家庭支援計劃

香港防癌會賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃註冊社工吳宇峰指，癌症病人經歷不同的情緒階段，剛確診時會震驚和突然，尤其平日不煙不酒無不良嗜好的人，錯愕癌症會發生在自己身上。接着會有連串擔心，包括接受何種治療、治療會否辛苦、能否醫好等，當中有很多難以估計的不確定，為他們提供正確資訊，會使他們安心，減低焦慮。

計劃包括電話傾談及家訪。「面談始終會了解更多實際情況，如治療注意事項、步驟，便能好好面對治療過程，心也較定。」

▲ 註冊社工吳宇峰指，做癌症病人關顧工作是要時間與患者建立關係、信任，陪伴他一同面對。（周美好攝）

服務對象也涵蓋照顧者。「照顧者的壓力巨大，有研究顯示，其壓力比患者甚至更大。要量化照顧者的壓力，10分滿分可達9分，尤其是親密照顧者，如子女照顧父母、夫婦，更覺有壓力。」他說照顧者有幾個迷思，如認為自己是最了解患病的家人，這責任必須由一己承擔，其他人做不來，結果把所有照顧責任扛上身，壓力沉重。「我們必須提醒要適時透氣，有喘息空間，如找朋友傾談聚會，分配其他家人分擔工作，才有力量應付未來。」

香港防癌會網頁

記者：周美好