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【商場活動】愉景灣溜冰場呈獻 嘩鬼萬聖節溜冰派對應節

休閒消費 12:15 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

愉景灣溜冰場今次大玩「嘩鬼萬聖節溜冰派對」，小朋友最高興。(相片來源︰愉景灣溜冰場)

萬聖節鬼氣森嚴，愉景灣溜冰場亦將於10月29至31日期間，迎來首個萬聖節嘩鬼溜冰派對。溜冰場除了心慌慌搞鬼佈置外，教練和職員亦會來個嘩鬼大變身，與客人大玩Trick or Treat，並送出糖果應節。

(相片來源︰愉景灣溜冰場)

愉景灣居民來自50多個國家及地區，區內萬聖節氣氛向來特別濃厚。今次舉辦的冰上派對，正讓大人小朋友一齊玩過夠。先穿上最「驚」喜的造型並利用場內特設的道具拍照，可參加「最扮野穿著比賽」，在Facebook 或Instagram打卡並標籤 #dbirhalloween2021，即有機會獲贈豐富獎品。

參加「最扮野穿著比賽」，在Facebook 或Instagram打卡並標籤 #dbirhalloween2021，即有機會獲贈豐富獎品。(相片來源︰愉景灣溜冰場)


愉景灣溜冰場更聯手寶礦力及Green Common，向所有入場人士大派禮物同慶萬聖節。入場人士可獲贈寶礦力水特電解質水一瓶、Green Common純素雪麥糍一粒及OMNI新餐肉換領券一張。禮品先到先得，送完即止。

溜冰場的入口也滿是節日氣息。(相片來源︰愉景灣溜冰場)

公眾溜冰時段及嘩鬼螢光派對

愉景灣溜冰場將於10月29及30日開放公眾溜冰時段，入場門票大小同價，已包括溜冰鞋租借費用，每節限最多150人。10月30日的公眾溜冰時段會有不同螢光顏料供應，邀你抹上色彩繽紛的螢光顏料，於漆黑中與其他嘩鬼一同溜冰狂歡。

日期：10月29日至30日(星期五及六)       
時間：10am至1pm、6pm至10pm         
門票費用：每位$60 (星期五)    每位 $80 (星期六)          
 

記者︰馮柏偉

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