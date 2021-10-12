【食得氣憤】港女$60買芋圓口感堅如碎石　投訴後店方回應令人哭笑不得

▲ 港女買到中伏硬芋圓。

台灣食品是港人最愛之一，其中台灣芋圓甚受歡迎。近日本港有網民於一間新開的台灣店買了芋圓外賣，怎料吃第一口因太甜就已經想吐出來，主角芋圓更硬如碎石，事主之後跟店舖反映，但店員卻不以為然，賠償方法更令人感到訝異。事主於是在網上發文分享中伏經歷，更引來網民爆笑回覆。

▲ 事主在新開的店舖購買接近港幣60元的芋圓仙草。（facebook群組「中伏飲食報料區」）

該名網民在facebook群組「中伏飲食報料區」發文表示，事主與男朋友在荃灣見到一個芋圓的廣告牌，圖片賣相十分吸引，眼見店舖裝修有幾棵櫻花樹，以及掛著不少食客的願望與祝福，覺得店舖設計很有意思。加上員工十分有禮，氣氛舒服，事主對店舖的印象良好，為了表示支持試業中的台式店舖，於是點了一碗接近港幣60元的芋圓仙草。

之後事主立即到車上跟男友一起進食，結果事主表示「第一啖已經想吐出黎」，形容糖水如「倒瀉了糖漿般甜」，而且主角芋圓更硬到像從冰箱拿出來一樣，失去了原有的煙韌口感，「好像未有煮熟的感覺，咬開更有乾硬情況」，愛吃芋圓的兩位都表示「O哂咀」，覺得價錢與質素不成正比。

▲ 不但過甜，芋圓更無比堅硬，好像未有煮熟的感覺。（facebook群組「中伏飲食報料區」）

為了反映有關意見，事主再走到店舖，告訴店員有關問題，詢問店員可否再煮過換另一碗或退錢，但店員則表示「芋圓一開始就煮好，沒有可能煮不熟」，最後店員再給另一碗芋圓仙草給她，事主當場在經理面前進食芋圓，但該芋圓都是一模一樣，就像行山時會踩到的碎石般堅硬。事主對此感到匪夷所思，即使更換了，但同樣是有問題的芋圓，事主要求退錢，但最後退款不果，最後事主只好拿著兩碗硬如石頭的芋圓離開。

事主事後深感不憤，更拍片發文投訴有關店舖，她表示明白生意難做，但沒想到一碗接近港幣60元的芋圓仙草，質素會如此參差。而店舖的處理方式，令她不禁想起有名內地男子因飲酸奶爆炸，而酸奶廠為了致歉就送成棟酸奶給他的故事。因為店舖也只不過是更換同樣有問題的芋圓給她，像是逼事主「吃多兩碗」。

帖文其後引起熱議，不少網民都爆笑回應，嘲店舖一開業就結業，更指那些芋圓用按壓3秒再放鬆，如復健訓練。

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責任編輯：羅嘉欣