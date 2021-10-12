【昏迷女童】6歲女童天瑜醫療事故淪為植物人　港爸成立網上關注組望為愛女討回公道

▲ 本港6歲女童天瑜遇醫療事故不幸成為植物人，港爸成立網上關注組望討回公道。

本港一名6歲女童「天瑜」於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，去年接受腫瘤切除手術時，瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，導致女童變成植物人。其家人正追究涉事醫院，爸爸昨日（11日）更在網上成立「天瑜醫療事故關注組」，會不斷更新消息，望為愛女討回公道，以及促請大眾監察醫療系統，避免同類不幸事故再發生。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出醫方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

▲ 6歲女童天瑜術後已臥床16個月。（《東張西望》截圖）

天瑜術後卧床至今16個月，事發後在瑪麗醫院深切治療部留醫超過1年，至今年5月31日被轉往大口環根德公爵夫人醫院繼續康復治療，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，需依靠呼吸機維持生命。事發時她是4歲，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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成立網上關注群組

天瑜的爸爸周先生近日接受傳媒受訪，包括無綫電視《東張西望》，有關訪問引起大眾關注是次事件。爸爸為女兒開設了Facebook專頁之外，昨日（11日）亦成立Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」，現時有逾600名網民關注。天瑜爸爸會不斷更新天瑜醫療事故的最新情况，

包括天瑜的病況、各大小傳媒的報道，尤其醫管局和兩間涉事醫院從以前到將來對事件的各種處理方法等等，我都會在這裡跟大家披露，務求讓各位都能了解和監察閣下都在「享用」的香港現行醫療系統質素。

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一家情緒受影響

天瑜爸爸希望及感謝大家多多支持及幫忙廣傳，「這就是對我們一家最大的幫忙」。據8日（上周五）播出《東張西望》訪問，女兒天瑜出事後，周先生和太太沒辦法全職工作、患上抑鬱症，另外患有自閉症的7歲兒子，情緒也大受影響。爸媽每周輪流探望女兒一次，在短短一小時內為天瑜活動手腳，及與她談話。天瑜至今已臥床16個月，爸爸心痛女兒不幸淪為植物人，生不如死。

▲ 爸爸成立網上關注組，望為愛女討回公道及希望大眾監察現行的醫療系統。（圖片︰天瑜醫療事故關注組）

網民紛紛留言為周爸媽打氣，希望他們一家保重，盼望奇蹟會發生，「不管事情會發展成怎樣，祝福周先生和家人的內心能早日重拾平安，不再哀傷」和「保護愛女係父母天職，相信你們心情沉重，希望你們能夠為愛女討回公道，但都要顧及自己身體」等。

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責任編輯︰顏紫燕