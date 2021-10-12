【8號風球】天文台下午5時20分改發8號風球 打工仔收工交通安排一覽

▲ 天文台即將改發8號風球，打工仔要留意交通安排。

受熱帶氣旋圓規進一步逼近，天文台會在下午5點20分發出八號烈風或暴風信號，所有學校今日停課。港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。九巴及新巴均表示，巴士路線現時維持正常服務。

港鐵交通安排

港鐵表示，即將改發、正懸掛或除下8號「風球」時，港鐵列車及港鐵巴士會在有需要時加密服務班次，並會加派人手協助乘客，部份車站或會實施客流管理措施。

需要注意的是，列車服務可能隨著「風球」逐漸逼近而遞減，港鐵巴士會在8號「風球」懸掛3小時後停止服務，如天氣惡化，列車、港鐵巴士服務可能會即時暫停。

港鐵公司呼籲乘客分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。

渡輪安排

運輸署今日早上已經宣布，往來屯門－東涌－沙螺灣－大澳渡輪服務已經停航，而往來愉景灣及梅窩的渡輪服務已經暫停服務，直至另行通知。另外，香港領港會公司表示因熱帶氣旋關係，將會由今日（12日）上午11時起暫停。

受熱帶氣旋的影響，以下渡輪服務已經暫停：

-橫水渡航線(坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲)

-愉景灣—梅窩

-屯門—東涌—沙螺灣—大澳

-塔門—黃石碼頭(街渡)

-馬料水—塔門(街渡)

-香港仔—蒲台島(街渡)



以下渡輪服務將會暫停：

-香港仔至索罟灣（經模達）(尾班船: 下午04時30分)

-索罟灣（經模達）至香港仔 (尾班船:下午05時20分)

-西灣河至觀塘(尾班船:下午04時33分)

-觀塘至西灣河(尾班船:下午04時18分)

-西灣河至三家村(尾班船:下午04時45分)

-三家村至西灣河(尾班船:下午04時30分)

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責任編輯：鄺嫻