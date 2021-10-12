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【宵夜燒到過埋夜】梁祖堯+BabyJohn為Hailey影寫真　張進翹自彈自唱驚喜登場

娛樂 12:28 2021/10/12

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張進翹任《宵夜燒到過埋夜》嘉賓。

ViuTV節目《宵夜燒到過埋夜》由《晚吹-空肚講宵夜》的3位主持梁祖堯、BabyJohn（蔡瀚億）及陳俞希（Hailey）互相替對方籌劃一個三日兩夜度身訂造的本地遊。

在今晚（10月12日）播出內容，由梁祖堯繼續為Hailey展開「女皇之旅」。3位主持來到酒店游泳池取景，梁祖堯和BabyJohn化身「龍友」，幫Hailey重新拍攝新一輯具有「成熟韻味」的寫真。

張進翹驚喜現身

梁祖堯出心出力，親自跳水營造各種水花四濺的效果，場面十分搞笑。隨後，梁祖堯更找來張進翹（Manson）驚喜登場陪伴Hailey，令她驚喜冧爆。

同時，眾人又分享各自的愛情觀和經歷。Hailey指曾經有前任因為想挽留自己而求婚，她當下勸說對方先冷靜和收回戒指。

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梁祖堯隨即笑言指如果是自己的話，應該會叫對方「你同第二個求呀不如」，聞言的Hailey驚指被梁祖堯說中：「跟著隻戒指真係去咗第二個女仔到」，令BabyJohn笑指此舉十分環保。

Hailey分享時亦十分感慨稱：「自從嗰次之後，就無人再同我求過婚喇。都有少少唏噓咁。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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