【新冠肺炎】今增4宗輸入均打齊針　何文田帝庭園7座住戶抵英後確診

▲ 今增4宗輸入個案，居何文田帝庭園7座18歲男抵英後確診（湯致遠攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，今（12日）新增4宗輸入個案，當中3宗涉及變異病毒株的感染，其餘1宗的變異病毒株檢測結果待定；個案涉及2男2女，年齡介乎32至58歲，均由A組指明地區（高風險）抵港，其中3人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下1人在檢疫期間第9日檢測中確診。另有少於5宗初步確診。

新增個案詳情如下：

第12275宗：42歲女，無病徵，不適用，10月10日乘坐CX202航班從英國抵港，7月21日及8月12日在香港接種兩劑復必泰

第12276宗：58歲男機組人員，無病徵，不適用，10月9日乘坐BA031航班從英國抵港，3月24日及6月9日在英國接種兩劑阿斯利康AstraZeneca

第12277宗：32歲女外傭，無病徵，入住指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）後確診，10月2日乘坐CX798航班從印尼抵港，7月12日及8月16日在印尼接種兩劑科興

第12278宗：56歲男機組人員，無病徵，不適用，10月10日乘坐F78119航班從俄羅斯抵港，7月6日及7月27日在俄羅斯接種兩劑Sputnik V

此外，中心正調查1宗外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於何文田帝庭園7座。他9月29日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於10月1日乘搭航班BA032離開香港前往英國。病人於10月3日在英國抽取的樣本結果呈陽性。病人10月11日起出現病徵。他3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰。他在金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓工作，最後上班日期為9月24日。



中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查和個案追蹤。為審慎起見，病人於潛伏期曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指明日期或之前接受強制檢測。

本港昨日（11日）新增7宗確診新冠肺炎個案，分別由肯尼亞、巴基斯坦、菲律賓、黑山及美國抵港，全數已接種兩劑新冠疫苗。至今本港個案累計12,269宗，包括12,268宗確診個案和一宗疑似個案。另有少於5宗初步確診。詳情即看【下一頁】

鑑於上周五一宗本地確診個案於病毒潛伏期間，曾到訪機場貨運站員工休息室，當中一個微波爐手柄採集的環境樣本被驗出新冠病毒呈陽性，政府深夜發出強制檢測公告，要求任何在9月30日至10月11日期間曾身處香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於10月13日或之前接受檢測。詳情即看【下一頁】

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記者：鄧凱文