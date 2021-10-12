【減肥方法】網絡熱傳沖繩檸檬汁有效減肥　營養師黃凱詩拆解瘦身魔法原理

▲ 沖繩檸檬汁真的有此奇效可以減肥？營養師黃凱詩同拆解箇中原理。

每個月，總會到花墟走一趟，物色些小盆栽，為露台小花園粉飾一番。

自從學會栽種後，生活上就多了點樂趣。原來，植物能讓人放慢速度，因為植物的成長是急不來的。我正在種植太陽花，由種子開始，等了約四天，樹苗突然「破泥而出」，叫我開心不已，可是，等了一個月，仍只見葉子。

檸檬可促進腸臟蠕動

我問妹妹（她是我背後的種植大師）何解？

她說︰「最少都要種三個月，才會見花。」

我歎氣︰「噢！農夫真辛苦。」

花墟附近，開了一間日本食物專賣店，我好奇參觀。兩位客人正拿着一盒沖繩青檸汁研究着，雖然沒有刻意偷聽，但店子較小，很難聽不到︰「網上說這種青檸可有助減肥，在日本銷量很高。」

店主加入討論︰「對啊！很多客人也說效果很好。」

近月，所謂的檸檬、青檸、快樂減肥水、黃瓜檸檬水等等的減肥食療，又再熱鬧起來，背後聲稱的減肥原理，就是檸檬可促進腸臟蠕動，幫助便便排走；再者，有些人會於餐前飲用，那種「魔法」不就是令胃部填得滿滿，從而減低食慾。

排走宿便不等於減肥

有些人「減肥效果」特別顯著，其實由於平日不愛飲水，水份增了，腸動起來，宿便排走，體重不輕才怪。不過，所謂的減肥效能，應該是「減重」，並非「減肥」。

那位客人又說︰「無添加的青檸汁，豈不是很酸。」

店主建議︰「加點蜜糖，很美味啊！」

我自言自語計算着︰「1湯匙蜜糖，多加65卡……」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）