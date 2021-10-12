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【新郎變前夫】MIRROR廣告牌前影婚紗相　新郎拿「前夫」紙牌被嘲戴綠帽︰影衰男人

親子 13:44 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

一對新人日前到尖沙咀碼頭的MIRROR廣告牌前影相，新郎拿著一張「前夫」紙牌，引來男網民斥責他影衰男人。

人氣男團MIRROR瘋魔全港萬千女性，MIRROR成員的廣告遍布多區，一眾男士的假日活動都變成陪另一半打卡，想不到連結婚都要找MIRROR成員做背景。近日有一對新人到尖沙咀碼頭的MIRROR廣告牌前影相，新郎拿著一張「前夫」紙牌開心笑，卻引來男網民斥責他影衰男人。

有網民在facebook群組及「連登討論區」分享該對新人的照片，見到新人在MIRROR巨型廣告牌前開心合照，新娘拿著「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的應援手幅等物件，新郎則拿著一張手寫「前夫」二字的白紙，還畫上一個箭咀向上指自己。

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多個相關帖文均引來網民熱烈討論，有連登仔嘲笑新郎影衰男人，更是「男人之恥」，批評新郎這個行為猶如戴綠帽奴，毫無男人尊嚴，更反問新娘會否願意在AV女優海報前拿起「前妻」紙牌？不過，有人卻認為這只是一對新人的相處方式，「關你哋咩事？」

最新影片︰日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

點擊圖片即睇更多網民留言︰

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    +11
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尖沙咀碼頭因被Anson Lo的廣告雄霸3個多月，被粉絲戲稱為「教主碼頭」，更成為一家大細打卡及影婚照的好去處。今個月初碼頭廣告換上12位MIRROR成員，更引來「鏡粉」總動員打卡。

「前夫」們也笑稱該處已變成尋妻熱點，最慘還要做妻兒的攝影助手，早前有港爸屈膝蹲著抱起女兒與Anson Lo廣告相合照，港爸還要頭望向地下避免入鏡，引來大批網民同情。

【教主風潮】女兒要求與Anson Lo廣告板合照　港爸誤一家合影女拒絕：我唔要影到你

最新影片︰患三期癌症切除卵巢悟人生無常　前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

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責任編輯︰王明芳

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