【親子好去處】香港圖書節100場線上線下節目　免費體驗8大重點活動【附詳情】

▲ 康樂及文化事務署香港公共圖書館主辦香港圖書館節2021。（香港經濟日報資料圖片）

由康樂及文化事務署香港公共圖書館主辦「香港圖書館節2021」，由即日起至11月28日在香港中央圖書館及18區分區圖書館舉行，以「喜閱有你 攜手同行」為主題，透過超過100場線上線下節目，如親子工作坊、AR互動體驗區、多媒體藝術展覽，探索各種閱讀方式，讓一家大細以不同視點體驗閱讀樂趣。活動一律免費，部分須預先報名。

1. 親子共享「喜閱」

香港中央圖書館和多個分區圖書館分別特設多個親子活動，包括由「夢想閱讀計劃」召集人林曉鋒博士演繹的《我的童話大冒險》手指偶故事坊、「站高一點望遠點」高蹺劇場、「舌尖上的藝術」糖畫表演、「三隻至識食小豬」親子故事劇場和「悅讀好時光」圖書館故事大使故事分享，是與一家人共度「喜閱時光」的最佳選項。

2. 親子「字癒‧自愉」工作坊

「自愉工作坊」特設一系列DIY工作坊，傳遞正向思維。一連多場「字癒互動故事坊」由導師即場分享繪本故事，透過說故事技巧示範、遊戲及小手工製作，建立小朋友的社交及人際溝通技巧。此外，大會邀得3位兒童繪本作家張韻珊、戴芸和Jon Klassen在網上分享他們的繪本創作。

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3.《觸動喜閱》AR互動展覽

《觸動喜閱》互動展覽由香港理工大學設計學院策劃，以建館20年的香港中央圖書館建築本體為主角，結合故事場景與擴增實境科技（AR），化成5個互動體驗區，營造一個全新非線性閱讀體驗，讓讀者從不同角度欣賞圖書館珍貴文獻館藏。

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4.《See字進入》多媒體視藝展覽

《See字進入》由圖書館節與新視野藝術節聯合推出，由策展人新媒體藝術家洪強以創作合作意念（Creative Collaboration）為主導，召集多位不同媒界的創作人，劃出上下左右四組視覺空間，加上香港舞蹈家朱仟青、李拓坤及邱加希的現場演繹，透過流動影像和舞蹈為文字賦予動態，讓讀者重新細味60至90年代香港著名作家的文學魅力。

5.「作家在線」網上讀書會

「香港圖書館節」舉辦5場「作家在線」網上讀書會，其中4場分別由香港作家素黑和心理學訓練導師兼寫作人蔣慧瑜主持，與年輕一族網上對談，解答情緒問題、分享寫作時遇到的難題及處理方法等。

▲ 多位插畫師講者更即席分享成為斜槓族的個人成功經歷和挑戰。（主辦單位提供）

6. 發掘珍貴典籍及網上資源

中央圖書館設多塊展板介紹公共圖書館的豐富館藏，包括傳統如中央圖書館心臟的「珍本書庫」，當中「學海書樓」1,900多種合共3.4萬多冊珍貴典籍。館藏超過17萬項視聽資料和超過600萬頁數碼化圖像和文件資料，覆蓋資訊娛樂、自學進修及懷舊消閒等範疇。

7.「多元技能發展」講座及工作坊

「多元技能發展」講座及工作坊，為斜槓族（Slasher）培育插畫繪本創作、電繪工具應用、社交媒體宣傳製作、影片剪接及電影製作等知識，多位插畫師講者更即席分享成為斜槓族的個人成功經歷和挑戰，讓斜槓族好好裝備自己。

8. 18區分館及網上活動 —Do it Now@解憂圖書館

18區的圖書館亦會舉辦多個不同類型的喜閱活動，市民亦可在網上平台欣賞圖書館節的線上節目；其他特色節目包括由Do姐鄭裕玲網上解答大家疑慮的「Do it Now@解憂圖書館」，星級推介解憂好書；以心靈放鬆和療癒慢活為主題的新一期「鬆一鬆 e閱讀小站」電子書推廣活動。

此外，10月15日至12月15日將舉行名為「鬆一鬆 e閱讀小站」的電子書推廣活動，讀者可免費借閱從兩大中文電子書庫HyRead和SUEP中每月精選的30本電子書，毋須預約，經公共圖書館網頁或下載HyRead 3應用程式登入圖書館帳戶即可。

香港圖書館節2021

日期：即日至11月28日

地點：香港中央圖書館和18區公共圖書館

費用：免費入場

活動詳情：【按此】

香港圖書館節2021所有活動免費，部分須預先報名或索取入場券。

瀏覽詳情：【按此】

電話查詢︰2786 2110

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