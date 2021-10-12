【圓規風暴】天文台預告下午4至6時掛8號風球　網民不滿批「直接講收市後掛啦」

▲ 天文台預告下午4時至6時考慮發八號烈風或暴風信號。（湯致遠攝）

熱帶風暴「圓規」來襲，天文台於今日凌晨12時40分發出三號強風信號。不過，由於上次的熱帶風暴「獅子山」天文台的預報系統受質疑，雖然今次天文台已於早上11時45分預告，下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號，惟仍惹來不少網民的不滿，批評是特意選擇收市時間才「掛8號」。

另外，風暴迫近，多區市民於超市搶購糧食，其中將軍澳區多間超市的新鮮糧食貨架，已經被清空。詳情即看：【下一頁】

天文台上周在惡劣天氣下遲發暴雨警告信號，日前更多次改口稱「落波」時間，導致市民怨聲載道；其今日在公布下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號後，再引來不少網民到天文台的社交平台留言，批評天文台選擇4時才「掛8號波」是「財經天文台」。

你都遇（預）收市後掛，直接啲講四點幾掛啦，返下午工都唔知出唔出門口好，出到去又話即將掛風，又要逼車返屋企！

「圓規」來襲，一文看清颱風下交通安排。詳情即看：【下一頁】

另外，由於預料掛8號風球的時間正值「打工仔」的放工時間，有不少網民批評天文台是製造社會混亂，坦言只想平安回家，「其實打工仔放唔放風假好少事。最想係平安返到屋企」：

有冇諗過有啲人回家路程係比較遠！同埋身體殘障嘅人回家係要用多啲時間！講嘢咁飄忽！

永遠只係收市時間掛...其實有冇考慮同一時間咁多萬人收工....交通負荷到?

比少少人性早一兩個鐘掛係咪真係咁難，禁（咁）樣會引致返寫字樓同埋返服務性行業一齊迫車放工！

8號風球打工仔要Home office繼續開工？勞工處拆解工作守則及僱傭條例。詳情即看：【下一頁】

天文台台長鄭楚明昨日（11日）指「獅子山」的行徑飄忽，並於東北季候風產生「共同效應」，故風力較大，又承認天文台上次預測及訊息發布工作並不理想，未來會再檢討。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組