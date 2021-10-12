【明星理財】黃德斌曾被加入「微信女」群組　跟風投資蝕五位數籲勿盲信貼士

▲ 黃德斌拍片分享投資心得。

《大叔的愛》藝人黃德斌日前拍攝最新一輯投資理財宣傳短片「投資事 你要知：精明投資便利店」，片中飾演精明投資便利店的店長，每天與各式各樣的顧客互動，當中包括沉迷投資討論區的上班族、炒賣加密貨幣的年輕人及借錢投資的大學生。以輕鬆、幽默的式指點迷津，教大家重拾正確投資態度。

黃德斌拍攝後分享其投資經驗：「我年輕時曾聽所謂消息貼士，跟風買入股票，剛開始賺到一些錢，但『貪字得個貧』，最終倒蝕五位數字，自此便學會不要輕信市場消息。」

▲ 以輕鬆、幽默的式指點迷津，教大家重拾正確投資態度。

黃德斌又分享曾經被加入來歷不明的社交媒體或即時通訊群組，疑似俗稱「微信女」的「唱高散貨」騙案：「近年不時會被加進來歷不明的群組，有人會在群組分享投資貼士，或者直接講冧巴叫人投資。但世界哪會有免費午餐，背後很可能都是投資騙局，所以我會立即退出 ！」

▲ 他指『貪字得個貧』！

黃德斌呼籲市民切勿輕信社交媒體的貼士及謠言，也切忌急進或投機。「投資前要先了解有關公司的背景，做好全面的資料搜集，衡量自己能承受的風險。特別是近年熱捧的加密貨幣，大家要先了解其風險特性再作投資。投資切記小心謹慎，如想借錢投資，一定要考慮清楚至好。」

同場加映：鍾柔美+冼靖峰訪問