  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防風措施】政府提醒市民做好防風防水浸準備　將開放臨時庇護中心

社會 12:56 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府提醒市民做好防風防水浸準備，將開放臨時庇護中心。（湯致遠攝）

本港受熱帶氣旋圓規影響，天文台今日（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，預料圓規會在未來一兩日橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。政府提醒市民做好防風防水浸的準備；各區民政事務處在有需要時，開放臨時庇護中心，供有需要市民暫住。

民政署表示，已透過通知鄉事委員會及物業管理業監管局，呼籲鄉郊區居民、物業管理公司及住戶做好防風防水浸準備。已請區議會、分區委員會、各區撲滅罪行委員會和防火委員會、鄉事委員會等，提醒市民留意天文台消息，做好準備，並會聯同渠務署作預防措施。

另外，署方又稱，觀塘民政事務處將於八號烈風或暴風信號發出後開放鯉魚門體育館為臨時庇護中心。離島民政事務處亦同樣會在今日下午開放大澳鄉事委員會辦事處為臨時庇護中心，並會按實際需要於區內開放更多臨時庇護中心，供有需要的居民入住。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【疫苗接種】世衞倡已打科興及國藥疫苗滿60歲長者打加強針　林鄭月娥：短期內與專家開會商討
今日 10:19
【疫苗接種】世衞倡已打科興及國藥疫苗滿60歲長者打加強針　林鄭月娥：短期內與專家開會商討
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
今日 10:48
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
【天氣預測】天文台預報系統受質疑　林鄭：政府每日都會考慮如何改善訊息發放
今日 11:44
【天氣預測】天文台預報系統受質疑　林鄭：政府每日都會考慮如何改善訊息發放
【重陽門診】醫管局14間普通科門診　重陽節假期提供服務【附門診資料】
今日 12:10
【重陽門診】醫管局14間普通科門診　重陽節假期提供服務【附門診資料】
【圓規風暴】天文台預告下午4至6時掛8號風球　網民不滿批「直接講收市後掛啦」
今日 12:42
【圓規風暴】天文台預告下午4至6時掛8號風球　網民不滿批「直接講收市後掛啦」

你可能感興趣

【疫苗接種】世衞倡已打科興及國藥疫苗滿60歲長者打加強針　林鄭月娥：短期內與專家開會商討
今日 10:19
【疫苗接種】世衞倡已打科興及國藥疫苗滿60歲長者打加強針　林鄭月娥：短期內與專家開會商討
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
今日 10:48
【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死　警方列謀殺案追緝一名外籍人士
【天氣預測】天文台預報系統受質疑　林鄭：政府每日都會考慮如何改善訊息發放
今日 11:44
【天氣預測】天文台預報系統受質疑　林鄭：政府每日都會考慮如何改善訊息發放
物業管理 觀塘 民政事務總署 香港 離島 天文台

最高瀏覽

【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
22:58 2021/10/11
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
16:14 2021/10/11
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子