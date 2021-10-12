【防風措施】政府提醒市民做好防風防水浸準備　將開放臨時庇護中心

▲ 政府提醒市民做好防風防水浸準備，將開放臨時庇護中心。（湯致遠攝）

本港受熱帶氣旋圓規影響，天文台今日（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，預料圓規會在未來一兩日橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢會增強，有大雨及狂風。政府提醒市民做好防風防水浸的準備；各區民政事務處在有需要時，開放臨時庇護中心，供有需要市民暫住。

民政署表示，已透過通知鄉事委員會及物業管理業監管局，呼籲鄉郊區居民、物業管理公司及住戶做好防風防水浸準備。已請區議會、分區委員會、各區撲滅罪行委員會和防火委員會、鄉事委員會等，提醒市民留意天文台消息，做好準備，並會聯同渠務署作預防措施。

另外，署方又稱，觀塘民政事務處將於八號烈風或暴風信號發出後開放鯉魚門體育館為臨時庇護中心。離島民政事務處亦同樣會在今日下午開放大澳鄉事委員會辦事處為臨時庇護中心，並會按實際需要於區內開放更多臨時庇護中心，供有需要的居民入住。

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責任編輯：余思嵐