【周末好去處】紐西蘭Rockit蘋果換新形象　將軍澳PopCorn設Pop-Up攤位贏$3,000禮品

▲ 來自紐西蘭爽脆香甜的Rockit蘋果，以全新形象示人。

紐西蘭出品的Rockit Apple近年人氣急升，以皮薄香甜、特別爽脆的口感風收獲一班果迷。今年品牌以全新形象示人，並以「Rockit everyday」為主題，配以鮮艷顏色及簡約造型，更平易近人。

為了讓果迷更深入了解其全新形象，Rockit Apple將於10月15 日至17日期間，在將軍澳PopCorn商場舉行以新形象主題「Rockit everyday」的Pop-Up活動。現場會有一系列互動打卡攤位及小遊戲，並會送出多款限定禮品，果迷勿錯過。

▲ 攤位現場設有扭蛋機及夾公仔機，增加親子互動。

打卡必到有一幅霓虹燈牆及紅綠交錯的「網球牆」，放滿一比一大小的Rockit Apple及網球，適合一家大細打卡。而攤位現場更設有扭蛋機及夾公仔機，以小遊戲增加親子互動，只要完成指定步驟，即可獲5枚代幣，免費參加小遊戲。

現場提供以全新形象呈現的6種不同禮品套裝，除有Rocki形象小禮品外，亦有機會獲得Tuplus行李箱、招牌筒裝蘋果（5個）、環保袋等9款禮物，價值高達$3,000，為大家帶來不同驚喜。

▲ 禮品包括有Tuplus行李箱、招牌筒裝蘋果及T-shirt等。

樂淇蘋果「Rockit everyday」

日期：2021年10月15日（五）至17日（日）

時間：11am-9pm

地址：將軍澳PopCorn商場1樓中庭（公共空間）

記者︰黃依情