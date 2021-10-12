  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】紐西蘭Rockit蘋果換新形象　將軍澳PopCorn設Pop-Up攤位贏$3,000禮品

休閒消費 12:52 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

來自紐西蘭爽脆香甜的Rockit蘋果，以全新形象示人。

紐西蘭出品的Rockit Apple近年人氣急升，以皮薄香甜、特別爽脆的口感風收獲一班果迷。今年品牌以全新形象示人，並以「Rockit everyday」為主題，配以鮮艷顏色及簡約造型，更平易近人。

為了讓果迷更深入了解其全新形象，Rockit Apple將於10月15 日至17日期間，在將軍澳PopCorn商場舉行以新形象主題「Rockit everyday」的Pop-Up活動。現場會有一系列互動打卡攤位及小遊戲，並會送出多款限定禮品，果迷勿錯過。

攤位現場設有扭蛋機及夾公仔機，增加親子互動。

打卡必到有一幅霓虹燈牆及紅綠交錯的「網球牆」，放滿一比一大小的Rockit Apple及網球，適合一家大細打卡。而攤位現場更設有扭蛋機及夾公仔機，以小遊戲增加親子互動，只要完成指定步驟，即可獲5枚代幣，免費參加小遊戲。

現場提供以全新形象呈現的6種不同禮品套裝，除有Rocki形象小禮品外，亦有機會獲得Tuplus行李箱、招牌筒裝蘋果（5個）、環保袋等9款禮物，價值高達$3,000，為大家帶來不同驚喜。

禮品包括有Tuplus行李箱、招牌筒裝蘋果及T-shirt等。

樂淇蘋果「Rockit everyday」
日期：2021年10月15日（五）至17日（日）
時間：11am-9pm
地址：將軍澳PopCorn商場1樓中庭（公共空間）

記者︰黃依情

相關文章

【周末好去處】愉景灣全新1.7萬呎Market Place開幕　全球首間IKEA Close to You+人氣烘焙店進駐【內附地址】
20:00 2021/09/30
【周末好去處】愉景灣全新1.7萬呎Market Place開幕　全球首間IKEA Close to You+人氣烘焙店進駐【內附地址】
【周末好去處】炮台山最新海濱公園開放　免費親子寵物空間賞日落美景
17:39 2021/10/01
【周末好去處】炮台山最新海濱公園開放　免費親子寵物空間賞日落美景
【商場活動】太古城中心化身《高智能方程式》賽車場　1:1賽車+RV實體虛擬賽車系統打卡熱選【內附詳情】
13:27 2021/10/08
【商場活動】太古城中心化身《高智能方程式》賽車場　1:1賽車+RV實體虛擬賽車系統打卡熱選【內附詳情】

你可能感興趣

【周末好去處】愉景灣全新1.7萬呎Market Place開幕　全球首間IKEA Close to You+人氣烘焙店進駐【內附地址】
20:00 2021/09/30
【周末好去處】愉景灣全新1.7萬呎Market Place開幕　全球首間IKEA Close to You+人氣烘焙店進駐【內附地址】
【周末好去處】炮台山最新海濱公園開放　免費親子寵物空間賞日落美景
17:39 2021/10/01
【周末好去處】炮台山最新海濱公園開放　免費親子寵物空間賞日落美景
【商場活動】太古城中心化身《高智能方程式》賽車場　1:1賽車+RV實體虛擬賽車系統打卡熱選【內附詳情】
13:27 2021/10/08
【商場活動】太古城中心化身《高智能方程式》賽車場　1:1賽車+RV實體虛擬賽車系統打卡熱選【內附詳情】
好去處 著數優惠 將軍澳 PopCorn 飲食優惠 商場 付款優惠 遊戲

最高瀏覽

【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
22:58 2021/10/11
【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
16:14 2021/10/11
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子