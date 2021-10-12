【救急扶危】丈夫睡夢中心跳驟停妻致電求助　消防教按心外壓把握黃金時間救回丈夫一命

▲ 丈夫在睡夢中心跳驟停，妻子致電求助，聽消防指示按心外壓，及時救回丈夫一命。

心臟驟停，若能把握黃金時間急救，有機會挽回一條生命。消防處日前分享一宗個案，報案人因丈夫心跳驟停致電999，在救護車抵達前，她聽從消防「調派後指引」按心外壓，成功把握黃金時間，救回丈夫一命。

把握黃金時間進行心外壓

報案人馮太憶述，事發於去年11月，某日睡至凌晨四、五點，女兒指爸爸的鼻鼾聲很吵耳，令她驚覺丈夫已無呼吸、雙眼反白、口吐白沬，甚是害怕，立即致電999求助。負責接電話的是消防隊目（控制）梁雪兒。她表示，當時馮太很緊張，由於馮生已無呼吸、暈倒、口吐白沬，情況危急，故她立即調派救護車往現場。另一方面，她安撫慌張的馮太，讓她冷靜下來，然後按「調派後指引」教她急救，進行心外壓（CPR）。

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馮太坦言，自己沒急救知識，以為可以在床上急救，但原來要把丈夫抬到地上，讓他躺平後，再按消防的指示按壓心臟。當她發現丈夫胸口變硬時，有點卻步。消防隊目（控制）梁雪兒表示，要讓她冷靜，並給她信心進行急救。她稱：「一定要把握黃金時間，在救護車抵達前，為事主急救。」馮太仍記得，當時梁雪兒教她數「1、2、3、4」，按正確節奏按壓心臟。

雪兒很清楚地教我手怎樣放、用甚麼力度、怎樣數拍子。節奏不能太快或太慢。幸好有她陪著我，否則那10分鐘只會眼巴巴的看著丈夫。

後來她從醫生口中得知，腦部每缺氧一分鐘，生存機會就會少10%。至於心臟病發個案，病人通常在首10分鐘就會失救而死。醫生指，全靠她當時把握黃金機會，才可救回丈夫一命。

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難忘丈夫身體變冰冷 感恩每天仍在一起

這宗求助個案，也令梁雪兒感到很難忘。她說：

除了能幫助事主，亦可幫助他們一家。沒想到自己作為後勤，也可把握黃金機會，搶佔先機救人。為自己『調派員』這個身分感到自豪。



回想當晚，馮太甚是感觸，她坦言仍很記得丈夫當日躺在床上的畫面，以及身體冰冷的觸感。看著眼前的丈夫，她說：

現在每次拖著他的手，也是溫暖的，我覺得很感恩。每天仍在一起，是很難得的。

曾與死亡擦身而過的馮生，希望藉著自己的經歷，讓其他市民知道，面對緊急情況，仍有人可施以援手。他稱：「勿掛線，聽從消防處的指引，可能會有奇蹟發生。」最後，他感謝消防處當時幫助自己和太太，及時急救，讓他現在可過一個正常人的生活。

消防處自2018年10月提供「調派後指引」，目的是協助消防通訊中心人員在調派救護車後，按各類傷病狀況，即時向緊急救護服務召喚者，提供適切指引，以助穩定傷勢或病情。現時指引提供創傷、哽塞、昏迷/暈倒等逾30種傷病情況的急救指示。

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責任編輯：羅嘉欣