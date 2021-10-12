【Staycation】沙田凱悅酒店韓國主題住宿優惠　體驗偽韓國旅遊歎人參雞湯【內附連結】

▲ 客房以韓國傳統韓屋作為佈置靈感，飽覽吐露港景致。(酒店提供)

韓國近年亦是不少文青系的掛念的鄉下，無得飛，留港Staycation都好。即日起香港沙田凱悅酒店與韓國觀光公社(香港支社) 合作，推出「韓宅‧渡假」住宿優惠，$1,250 起即可體驗地道韓國旅行的必有元素，例如品味傳統Kimchi及人參雞湯等韓式主題自助餐、參與韓國市集、韓國KPOP舞蹈及韓國米酒釀造工作坊等樂趣。

▲ 房内掛有地道民俗燈籠，仿木特色窗花搭配韓國傳統布藝織物。(酒店提供)

房間以韓屋作布置

指定客房以韓國傳統韓屋作為佈置靈感，塑造古樸風情，房内掛有地道民俗燈籠，仿木特色窗花搭配韓國傳統布藝織物，窗邊更有古色古香的茶座，以及傳統的韓國遊戲供客人試玩，包括最近大熱的翻畫片，親身感受韓國文化。配備舒適大床及特大工作桌，飽覽吐露港及九肚山的自然景致，預訂此計劃者更可獲精美禮品包乙份。



韓國特色風味美食

住宿計劃包括入住當天於咖啡廳享用「韓宅‧渡假」自助午餐或自助晚餐。特別推薦各式傳統Kimchi，由韓國農水產食品流通公社贊助，包括傳統Kimchi、青瓜Kimchi、魷魚乾Kimchi等，全部韓國直送。前菜有堅果魚乾、韓式鮮蝦芥末蛋卷等，熱葷則有韓式燒牛肋骨、辣醬燒雞、Kimchi香焗鯖魚、辣醬Kimchi炒豬腩肉等，不能錯過的還有滋補的人參雞湯，有益健康。客人如只享用自助午餐，價錢為$370起，自助晚餐則$580起。

▲ 自助餐內有由韓國農水產食品流通公社贊助的各式Kimchi，如傳統Kimchi、青瓜Kimchi、魷魚乾Kimchi等，全部韓國直送。

韓國人參主題磨砂療程

Melo Spa水療中心於優惠期内會推出限定韓式人參亮膚磨砂療程，加入人參磨砂粉末以深入毛孔清潔污垢。凡預訂價值$900或以上之單項療程， 即可以$399加購25分鐘的韓式人參療程，溫和滋潤肌膚。

必逛韓國週末市集+精彩文化體驗工作坊

客人於10月16及17日、11月13及14、12月4及5日可參與「韓宅‧渡假」週末市集，場內精選6至7個韓國品牌包括推廣韓國工藝及烹飪文化的「Stella Art & Culture」、韓國超市「新世界韓國食品」、韓國食品專門店「Sdhmart」、韓國人主理曲奇店「lazybread_hk」、本土代購小店「kakaofriends」、韓國雜貨網店「KUMOBEAUTY」及韓國首飾專賣店「Vuoto.Store」。

▲ 酒店大堂設有黃金銀杏樹佈置，打卡玩遊戲。(酒店提供)

此外，是次市集亦設韓國文化工作坊，預訂此住宿優惠兼於10月15、16、22及29；11月5、13及19日；12月3及4日入住的客人可免費參加韓國KPOP舞蹈或韓國米酒釀造工作坊，藉此加深對韓國文化藝術的認識。其他客人亦可報名參加工作坊，另設收費。

「韓宅‧渡假」定向追蹤 ‧ Instagram打卡贏禮物

推廣期內，酒店大堂設有黃金銀杏樹佈置，韓國觀光代表吉祥物「Kingdom Friends」亦會在戶外位置與大家見面。另外，酒店將舉辦定向追蹤遊戲，客人只要在指定位置影相或拍片打卡，上載限時動態並標籤@hyattshatin，即可換領指定小禮物，參與「韓宅‧渡假」住宿的客人更有機會獲得招牌沙田蜂蜜蛋糕一個。詳情請留意本酒店官方社交媒體平台。

以上的住宿優惠適用於即日至12月8日，詳情按此預訂連結

記者：郭秀芳