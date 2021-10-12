【MIRROR成員】柳應廷呂爵安歌曲背後造手　吳林峰感慨音樂路難行：要諗月尾點交租

▲ 吳林峰為MIRROR成員創作過好些作品。

唱作歌手吳林峰由街頭busking起步，今年創作《樂壇已死》原意是帶出討論空間，意外地卻惹來業內人士的很大回應，亦令吳林峰「一夜成名」，知名度提高是好事，可是卻又因令他感到煩惱不已。

自小喜歡唱歌的吳林峰，讀書期間便在街上玩busking，19年起決定投身做全職音樂人，這兩年游走於不同歌手、作曲人、監製的不同身份，流行作品就包括MIRROR《ONE AND ALL》、曾樂彤《找到一個人》、柳應廷《迴光物語》及《狂人日記》、呂爵安《小諧星》等。

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▲ 吳林峰由街頭唱到舞台。

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為MIRROR寫曲是緣份

身處不同崗位，他感到各有感受。「上台表演是展示自我一面，作曲就是沉澱內心感受，而幫人寫歌相對有很多規條，就看如何在框框中發揮創作。」

他不少作品都跟MIRROR成員有關，原來緣起就由Jer開始。「我跟Jer是好朋友，有日他說不如夾下寫歌，就開始了第一個合作，《迴光物語》是試驗性質，到《狂人日記》就是度身訂造，然後有次花姐找我，指Edan開始在收歌，之後就有了《小諧星》。」

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吳林峰形容創作靈感都存在生活當中，只看能否伸手把握。「自己有首歌叫《巴士光年》，是每日坐巴士時想到；《迴光物語》則是在在海濱吹風時的感受；《狂人物語》是關於打機；而《小諧星》靈感是電影《一公升眼淚》。」

其中《狂人日記》的創作過程，最是難忘。「我們最初想寫一首progressive rock作品，但無論你聽幾多Queen的歌，都好難化成廣東歌。有日監製王雙駿問我寫歌進度，我只好講已寫了一半，之後連夜趕工，心情好忟去打機，突然就想到人格分裂，打機不就是把自己投入到遊戲世界嗎？於是就有靈感完成歌曲。」

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創作來自生活

因有感創作全來自生活，故他首個售票音樂會《明天一切如常》，也強調此個主題。「希望入場的觀眾能夠感受到，即使每日生活刻板苦悶，但其實都能在當中小節中尋找樂趣。」

當了兩年全職音樂人，吳林峰坦言生活也有不如意時。「生活和理想之間，最好就是不去想如何平衡，不想把玩音樂變成只看錢看，好壞也可以是一餐，譬如我月中只餘300元，但月底要交租，便去想如何可以做夠數；今日只得50元，怎樣可以食三餐，當中也可以發揮創意，甚至變成靈感。」

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▲ （攝影：黃建輝）

做音樂不易行，他跟監製王雙駿和詞人小克合作《樂壇已死》，原只是抒發，沒料到卻造成業界迴響，甚至對他們做抨擊。「有回響雖是好事，但反應是有點意料之外，這歌目的也是引起討論，但沒有Carl的編曲、小克歌詞、樂手、MV，全是大家好用心成就此事，不應只集中我一人身上。」他揚言此歌的任務已完，因此在即將音樂會上，也不會出現此歌。

▲ 10月中將舉行首個音樂會。

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服裝：RAKUDA YASEI