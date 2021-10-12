【颱風命名】颱風「圓規」非指文具 拆解2021年熱帶氣旋起名背後意義
親子 14:12 2021/10/12
熱帶氣旋「獅子山」剛走，本港迎來另一強烈熱帶風暴「圓規」。大眾或對颱風命名感到好奇，原來「圓規」所指的並非一般的文具，而是指「圓規星座」。
日本命名「圓規」
颱風名字由世界氣象組織颱風委會員成員提供，成員包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，各提供10個名字，合共140個名字循環使用。若該颱風造成重大傷亡及損失，如天鴿及山竹造成驚人破壞，便會遭永久除名，成員需提供新名字代替。
不同國家及地區命名方式有其巧思，據天文台網站資料，中國及澳門愛以植物命名颱風，香港愛用山名，日本則全以星座來命名，強烈熱帶風暴「圓規」的名字便是來自日本，意思是「圓規星座」。
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2021年熱帶氣旋名稱的意義
香港
- 鳳凰：鳳凰山是香港的一個山名
- 馬鞍：馬鞍山是香港的一個山名
- 珊珊：一個頗為普遍的少女暱稱
- 白海豚：生活在香港水域的中華白海豚，亦是香港的吉祥物
- 玲玲：一個頗為普遍的少女暱稱
- 榕樹：華南地區常見的一種樹
- 萬宜：萬宜原本是一個海峽的名稱，後來建成水庫
- 鴛鴦：鴛鴦（一種鴨子）；亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成
- 彩雲：色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱
- 獅子山：香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱
中國
- 銀杏：一種原產於中國的樹
- 悟空：在《西遊記》中，美猴王孫悟空護送高僧唐三藏（即唐玄奘）到印度取佛經。取經途中遇到不少妖魔阻撓，但都遭悟空一一制伏
- 杜鵑：杜鵑花
- 海葵：一種形狀如花朵的海洋動物
- 海神：中國傳統習俗，海員及漁民在出海作業前或遇上惡劣天氣時，都會向海神祈求平安
- 電母：電之母，負責掌管雷電
- 風神：掌管風的神
- 木蘭：木蘭花，一種原產於中國的花
- 白鹿：白色的鹿，中文意指吉祥
- 海棠：海棠花
澳門
- 蓮花：蓮花，花瓣呈粉紅色，大葉，是澳門的市花
- 梅花：梅花耐寒，代表中國人的堅毅
- 琵琶：一種在澳門受歡迎的寵物魚
- 三巴：澳門旅遊名勝
- 珊瑚：珊瑚是一種堅硬物質，常用於珠寶首飾中。它是由無數細小的海產動物的骨骼積聚而成。澳門很多紀念品都以珊瑚造成
- 瑪瑙：瑪瑙是一種呈環狀有各種顏色，非常堅硬的寶石，常用於裝飾品中，亦用以製成許多澳門的紀念品
- 蝴蝶：蝴蝶是一種昆蟲，背部長有四張寬闊而顏色美麗的翅膀。在春夏間，不同品種的蝴蝶可在澳門鄉間找到
- 黃蜂：黃蜂是一種長有翅膀及黃黑色橫間的昆蟲。由於被它的螫針刺中會令人疼痛，所以人們都像恐懼颱風侵襲一樣害怕它
- 煙花：煙花
- 貝碧嘉：貝碧嘉是一種牛奶布丁，澳門人喜愛的食物，可於澳門的葡國餐廳找到
日本
- 小犬：小犬星座；小犬
- 摩羯：摩羯星座（山羊）
- 天兔：天兔星座（兔）
- 劍魚：劍魚星座（劍魚）
- 天琴：天琴星座
- 鯨魚：鯨魚星座（鯨魚）
- 小熊：小熊星座
- 圓規：圓規星座（圓規：兩腳呈V形，劃圓和弧的工具）
- 蝎虎：蝎虎星座（蜥蝪）
- 山貓：天貓星座；在山野生活的一種貓科動物
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責任編輯：王明芳