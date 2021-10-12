【颱風命名】颱風「圓規」非指文具　拆解2021年熱帶氣旋起名背後意義

▲ 拆解2021年熱帶氣旋起名背後意義。

熱帶氣旋「獅子山」剛走，本港迎來另一強烈熱帶風暴「圓規」。大眾或對颱風命名感到好奇，原來「圓規」所指的並非一般的文具，而是指「圓規星座」。

日本命名「圓規」

颱風名字由世界氣象組織颱風委會員成員提供，成員包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，各提供10個名字，合共140個名字循環使用。若該颱風造成重大傷亡及損失，如天鴿及山竹造成驚人破壞，便會遭永久除名，成員需提供新名字代替。

不同國家及地區命名方式有其巧思，據天文台網站資料，中國及澳門愛以植物命名颱風，香港愛用山名，日本則全以星座來命名，強烈熱帶風暴「圓規」的名字便是來自日本，意思是「圓規星座」。

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2021年熱帶氣旋名稱的意義

香港

鳳凰：鳳凰山是香港的一個山名

馬鞍：馬鞍山是香港的一個山名

珊珊：一個頗為普遍的少女暱稱

白海豚：生活在香港水域的中華白海豚，亦是香港的吉祥物

玲玲：一個頗為普遍的少女暱稱

榕樹：華南地區常見的一種樹

萬宜：萬宜原本是一個海峽的名稱，後來建成水庫

鴛鴦：鴛鴦（一種鴨子）；亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成

彩雲：色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱

獅子山：香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱

中國

銀杏：一種原產於中國的樹

悟空：在《西遊記》中，美猴王孫悟空護送高僧唐三藏（即唐玄奘）到印度取佛經。取經途中遇到不少妖魔阻撓，但都遭悟空一一制伏

杜鵑：杜鵑花

海葵：一種形狀如花朵的海洋動物

海神：中國傳統習俗，海員及漁民在出海作業前或遇上惡劣天氣時，都會向海神祈求平安

電母：電之母，負責掌管雷電

風神：掌管風的神

木蘭：木蘭花，一種原產於中國的花

白鹿：白色的鹿，中文意指吉祥

海棠：海棠花

澳門

蓮花：蓮花，花瓣呈粉紅色，大葉，是澳門的市花

梅花：梅花耐寒，代表中國人的堅毅

琵琶：一種在澳門受歡迎的寵物魚

三巴：澳門旅遊名勝

珊瑚：珊瑚是一種堅硬物質，常用於珠寶首飾中。它是由無數細小的海產動物的骨骼積聚而成。澳門很多紀念品都以珊瑚造成

瑪瑙：瑪瑙是一種呈環狀有各種顏色，非常堅硬的寶石，常用於裝飾品中，亦用以製成許多澳門的紀念品

蝴蝶：蝴蝶是一種昆蟲，背部長有四張寬闊而顏色美麗的翅膀。在春夏間，不同品種的蝴蝶可在澳門鄉間找到

黃蜂：黃蜂是一種長有翅膀及黃黑色橫間的昆蟲。由於被它的螫針刺中會令人疼痛，所以人們都像恐懼颱風侵襲一樣害怕它

煙花：煙花

貝碧嘉：貝碧嘉是一種牛奶布丁，澳門人喜愛的食物，可於澳門的葡國餐廳找到

日本

小犬：小犬星座；小犬

摩羯：摩羯星座（山羊）

天兔：天兔星座（兔）

劍魚：劍魚星座（劍魚）

天琴：天琴星座

鯨魚：鯨魚星座（鯨魚）

小熊：小熊星座

圓規：圓規星座（圓規：兩腳呈V形，劃圓和弧的工具）

蝎虎：蝎虎星座（蜥蝪）

山貓：天貓星座；在山野生活的一種貓科動物

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責任編輯：王明芳